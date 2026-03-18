СБУ предотвратила теракт в центре Днепра: задержана агентка РФ. ФОТОрепортаж

В Днепре задержана российская агентка, готовившая теракт на одной из центральных улиц города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленница по заказу РФ изготовила самодельное взрывное устройство, спрятала его в рюкзак и должна была отнести к месту запланированного теракта.

В дальнейшем оккупанты хотели дистанционно взорвать бомбу с помощью звонка на мобильный телефон, которым было оснащено взрывное устройство.

СБУ задержала агентку "на горячем", когда та в арендованной квартире подготовила СВУ и ждала от куратора указания относительно места, куда его нужно занести.

Читайте также: СБУ предотвратила новый теракт в центре Ровно. ФОТОрепортаж

Кто выполнял задание РФ?

Оккупанты для совершения теракта завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков" наркозависимую из Житомирской области.

Впоследствии они отправили свою сообщницу в Днепр, где она арендовала жилье и получила из РФ инструкции по изготовлению СВУ из подручных средств.

Читайте: Матрос морской охраны Госпогранслужбы корректировал удары РФ по Одессе. Его задержали, - СБУ. ФОТО

Для дистанционного взрыва фигурантка снарядила бомбу с помощью мобильного телефона с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Во время обысков по месту временного проживания задержанной изъято взрывчатое вещество, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.







В настоящее время ей сообщено о подозрении в подготовке к теракту.

Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовил удар по одной из крупнейших ТЭС: СБУ задержала российского агента на Харьковщине