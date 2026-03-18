СБУ предотвратила теракт в центре Днепра: задержана агентка РФ. ФОТОрепортаж
В Днепре задержана российская агентка, готовившая теракт на одной из центральных улиц города.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Злоумышленница по заказу РФ изготовила самодельное взрывное устройство, спрятала его в рюкзак и должна была отнести к месту запланированного теракта.
В дальнейшем оккупанты хотели дистанционно взорвать бомбу с помощью звонка на мобильный телефон, которым было оснащено взрывное устройство.
СБУ задержала агентку "на горячем", когда та в арендованной квартире подготовила СВУ и ждала от куратора указания относительно места, куда его нужно занести.
Кто выполнял задание РФ?
Оккупанты для совершения теракта завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков" наркозависимую из Житомирской области.
Впоследствии они отправили свою сообщницу в Днепр, где она арендовала жилье и получила из РФ инструкции по изготовлению СВУ из подручных средств.
Для дистанционного взрыва фигурантка снарядила бомбу с помощью мобильного телефона с удаленным доступом для российских спецслужбистов.
Во время обысков по месту временного проживания задержанной изъято взрывчатое вещество, а также смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.
В настоящее время ей сообщено о подозрении в подготовке к теракту.
Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Приклад опікування зрадників з Секретаріату КМУ Бая і Мехеди, та їх оточення, цьому підтвердження!!
Так і ця особа, не буде висіти на вірьовці…, як убивця Укранців!! Оманські її врятують разом з портновськими…
Хіба що, оте прикре самогубство…