СБУ запобігла теракту в центрі Дніпра: затримано агентку РФ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримано російську агентку, що готувала теракт на одній із центральних вулиць міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Зловмисниця на замовлення РФ виготовила саморобний вибуховий пристрій, заховала його у рюкзак і мала віднести до місця запланованого теракту.

У подальшому окупанти хотіли дистанційно підірвати бомбу за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку.

СБУ затримала агентку "на гарячому", коли та в орендованій квартирі підготувала СВП і чекала від куратора вказівки щодо локації, куди його треба занести.

Читайте також: СБУ запобігла новому теракту у центрі Рівного. ФОТОрепортаж

Хто виконував завдання РФ?

Окупанти для здійснення теракту завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків" наркозалежну із Житомирщини.

Згодом вони відрядили свою поплічницю до Дніпра, де вона орендувала помешкання і отримала з РФ інструкції щодо виготовлення СВП з підручних засобів.

Читайте: Матрос морської охорони Держприкордонслужби корегував удари РФ по Одесі. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Для дистанційного підриву фігурантка спорядила бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Під час обшуків за місцем тимчасового проживання затриманої вилучено вибухівку, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.







Наразі їй повідомлено про підозру у готуванні до теракту.

Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готував удар по одній з найбільших ТЕС: СБУ затримала російського агента на Харківщині