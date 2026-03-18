СБУ запобігла теракту в центрі Дніпра: затримано агентку РФ. ФОТОрепортаж
У Дніпрі затримано російську агентку, що готувала теракт на одній із центральних вулиць міста.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зловмисниця на замовлення РФ виготовила саморобний вибуховий пристрій, заховала його у рюкзак і мала віднести до місця запланованого теракту.
У подальшому окупанти хотіли дистанційно підірвати бомбу за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку.
СБУ затримала агентку "на гарячому", коли та в орендованій квартирі підготувала СВП і чекала від куратора вказівки щодо локації, куди його треба занести.
Хто виконував завдання РФ?
Окупанти для здійснення теракту завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків" наркозалежну із Житомирщини.
Згодом вони відрядили свою поплічницю до Дніпра, де вона орендувала помешкання і отримала з РФ інструкції щодо виготовлення СВП з підручних засобів.
Для дистанційного підриву фігурантка спорядила бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.
Під час обшуків за місцем тимчасового проживання затриманої вилучено вибухівку, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.
Наразі їй повідомлено про підозру у готуванні до теракту.
Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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