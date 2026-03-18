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Новини Спроба теракту
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СБУ запобігла теракту в центрі Дніпра: затримано агентку РФ. ФОТОрепортаж

У Дніпрі затримано російську агентку, що готувала теракт на одній із центральних вулиць міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зловмисниця на замовлення РФ виготовила саморобний вибуховий пристрій, заховала його у рюкзак і мала віднести до місця запланованого теракту.

У подальшому окупанти хотіли дистанційно підірвати бомбу за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено вибухівку.

СБУ затримала агентку "на гарячому", коли та в орендованій квартирі підготувала СВП і чекала від куратора вказівки щодо локації, куди його треба занести.

Дівчина готувала теракт в центрі Дніпра: її затримала СБУ

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Хто виконував завдання РФ?

Окупанти для здійснення теракту завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків" наркозалежну із Житомирщини.

Згодом вони відрядили свою поплічницю до Дніпра, де вона орендувала помешкання і отримала з РФ інструкції щодо виготовлення СВП з підручних засобів.

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Для дистанційного підриву фігурантка спорядила бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Під час обшуків за місцем тимчасового проживання затриманої вилучено вибухівку, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Дівчина готувала теракт в центрі Дніпра: її затримала СБУ
Дівчина готувала теракт в центрі Дніпра: її затримала СБУ
Дівчина готувала теракт в центрі Дніпра: її затримала СБУ

Наразі їй повідомлено про підозру у готуванні до теракту.

Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

Дніпро (3578) СБУ (13990) теракт (1175) Дніпропетровська область (5159) Дніпровський район (432)
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Топ коментарі
+19
Прізвище, фото - в студію. В країні війна а тут бавляться із захистом даних. Ця особа замахнулася на життя людей у воюючій країні. Агов.
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18.03.2026 13:20 Відповісти
+9
Війна - це боротьба 2 систем.

Як ви хочете виграти війну якщо в РФ за просто так нашим громадянам дають 30 років, а ми 5 умовно?
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18.03.2026 14:36 Відповісти
+5
Привладні особи, прикриваючись роботою Патріотів з СБУ, оберігають убивць Укоаінців та зрадників Украни!!!
Приклад опікування зрадників з Секретаріату КМУ Бая і Мехеди, та їх оточення, цьому підтвердження!!
Так і ця особа, не буде висіти на вірьовці…, як убивця Укранців!! Оманські її врятують разом з портновськими…
Хіба що, оте прикре самогубство…
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18.03.2026 13:38 Відповісти

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