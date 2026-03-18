Готував удар по одній з найбільших ТЕС: СБУ затримала російського агента на Харківщині

На Харківщині затримано російського інформатора, який збирав дані для підготовки ударів по одній з найбільших теплових електростанцій України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Завдання ворога виконував завербований житель Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.

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Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли публікував у чатах Телеграм-каналів прокремлівські коментарі.

"Встановлено, що фігурант отримав доручення від куратора з рф: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт", - йдеться в повідомленні.

Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими.

СБУ затримала чоловіка на початку його активності.

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Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він зберігав зібрану для РФ інформацію.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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