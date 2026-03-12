Мав посвідку на проживання та шпигував для рашистів: СБУ затримала громадянина РФ на Кіровоградщині. ФОТО

У Кіровоградській області затримали громадянина Росії, який працював на ГРУ РФ та відстежував локації Сил оборони, по яких окупанти готували удари.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Чоловік мав посвідку на постійне проживання в Україні та шпигував під прикриттям зварювальника у приватній компанії на Дніпропетровщині.

Росіянин під час робочих відряджень по різних регіонах України відстежував координати українських військ. Серед основних об’єктів, які його "цікавили", були підрозділи ППО, блокпости і аеродроми Сил оборони у Дніпропетровській області та на заході України.

Чоловік позначав об'єкти на гугл-картах, щоб сформувати "звіт" для ГРУ РФ.

Перебуваючи на заході України він намагався виявити місцеві летовища з бойовою авіацією ЗСУ.

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У полі зору був давно

В СБУ зазначили, що тримали росіянина "у полі зору" ще від початку його шпигунської активності. Тому вдалося не тільки задокументувати його злочини, але й убезпечити всі локації Сил оборони, які то розвідував.

Чоловіка затримали за місцем його проживання у Кіровоградській області.

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Вербування

За даними слідства, росіянина завербувало ГРУ РФ через його давнього знайомого, який співпрацює з рашистами на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його співпраці з ворогом.

Наразі йому повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану.

Росіянин перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.

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