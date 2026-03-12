Мав посвідку на проживання та шпигував для рашистів: СБУ затримала громадянина РФ на Кіровоградщині. ФОТО
У Кіровоградській області затримали громадянина Росії, який працював на ГРУ РФ та відстежував локації Сил оборони, по яких окупанти готували удари.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Чоловік мав посвідку на постійне проживання в Україні та шпигував під прикриттям зварювальника у приватній компанії на Дніпропетровщині.
Росіянин під час робочих відряджень по різних регіонах України відстежував координати українських військ. Серед основних об’єктів, які його "цікавили", були підрозділи ППО, блокпости і аеродроми Сил оборони у Дніпропетровській області та на заході України.
Чоловік позначав об'єкти на гугл-картах, щоб сформувати "звіт" для ГРУ РФ.
Перебуваючи на заході України він намагався виявити місцеві летовища з бойовою авіацією ЗСУ.
У полі зору був давно
В СБУ зазначили, що тримали росіянина "у полі зору" ще від початку його шпигунської активності. Тому вдалося не тільки задокументувати його злочини, але й убезпечити всі локації Сил оборони, які то розвідував.
Чоловіка затримали за місцем його проживання у Кіровоградській області.
Вербування
За даними слідства, росіянина завербувало ГРУ РФ через його давнього знайомого, який співпрацює з рашистами на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами його співпраці з ворогом.
Наразі йому повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану.
Росіянин перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми.
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А всього і треба від ЗАКОНОДАВСТВА під час дії воєнного стану та Особливо періоду в Україні з 2014 року, це лише дієві заходи і 3 метра вірьовки!!
Але маємо, Оманські домовленості…
Цікаво, а у бйців РДК є посвдки про постійне проживання?