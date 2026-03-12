Имел вид на жительство и шпионил для рашистов: СБУ задержала гражданина РФ в Кировоградской области. ФОТО
В Кировоградской области задержали гражданина России, который работал на ГРУ РФ и отслеживал локации Сил обороны, по которым оккупанты готовили удары.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Мужчина имел вид на жительство в Украине и шпионил под прикрытием сварщика в частной компании в Днепропетровской области.
Россиянин во время рабочих командировок по разным регионам Украины отслеживал координаты украинских войск. Среди основных объектов, которые его "интересовали", были подразделения ПВО, блокпосты и аэродромы Сил обороны в Днепропетровской области и на западе Украины.
Мужчина отмечал объекты на гугл-картах, чтобы сформировать "отчет" для ГРУ РФ.
Находясь на западе Украины, он пытался обнаружить местные аэродромы с боевой авиацией ВСУ.
В поле зрения был давно
В СБУ отметили, что держали россиянина "в поле зрения" еще с начала его шпионской деятельности. Поэтому удалось не только задокументировать его преступления, но и обезопасить все локации Сил обороны, которые он разведывал.
Мужчину задержали по месту его проживания в Кировоградской области.
Вербовка
По данным следствия, россиянина завербовало ГРУ РФ через его давнего знакомого, который сотрудничает с рашистами на временно оккупированной территории Запорожской области.
Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами его сотрудничества с врагом.
В настоящее время ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения.
Россиянин находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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А всього і треба від ЗАКОНОДАВСТВА під час дії воєнного стану та Особливо періоду в Україні з 2014 року, це лише дієві заходи і 3 метра вірьовки!!
Але маємо, Оманські домовленості…
Цікаво, а у бйців РДК є посвдки про постійне проживання?