Имел вид на жительство и шпионил для рашистов: СБУ задержала гражданина РФ в Кировоградской области. ФОТО

В Кировоградской области задержали гражданина России, который работал на ГРУ РФ и отслеживал локации Сил обороны, по которым оккупанты готовили удары.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Мужчина имел вид на жительство в Украине и шпионил под прикрытием сварщика в частной компании в Днепропетровской области.

Россиянин во время рабочих командировок по разным регионам Украины отслеживал координаты украинских войск. Среди основных объектов, которые его "интересовали", были подразделения ПВО, блокпосты и аэродромы Сил обороны в Днепропетровской области и на западе Украины.

Мужчина отмечал объекты на гугл-картах, чтобы сформировать "отчет" для ГРУ РФ.

Находясь на западе Украины, он пытался обнаружить местные аэродромы с боевой авиацией ВСУ.

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В поле зрения был давно

В СБУ отметили, что держали россиянина "в поле зрения" еще с начала его шпионской деятельности. Поэтому удалось не только задокументировать его преступления, но и обезопасить все локации Сил обороны, которые он разведывал.

Мужчину задержали по месту его проживания в Кировоградской области.

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Вербовка

По данным следствия, россиянина завербовало ГРУ РФ через его давнего знакомого, который сотрудничает с рашистами на временно оккупированной территории Запорожской области.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами его сотрудничества с врагом.

В настоящее время ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения.

Россиянин находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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