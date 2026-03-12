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Имел вид на жительство и шпионил для рашистов: СБУ задержала гражданина РФ в Кировоградской области. ФОТО

В Кировоградской области задержали гражданина России, который работал на ГРУ РФ и отслеживал локации Сил обороны, по которым оккупанты готовили удары.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Мужчина имел вид на жительство в Украине и шпионил под прикрытием сварщика в частной компании в Днепропетровской области.

СБУ задержала гражданина РФ, который шпионил для оккупантов

Россиянин во время рабочих командировок по разным регионам Украины отслеживал координаты украинских войск. Среди основных объектов, которые его "интересовали", были подразделения ПВО, блокпосты и аэродромы Сил обороны в Днепропетровской области и на западе Украины.

Мужчина отмечал объекты на гугл-картах, чтобы сформировать "отчет" для ГРУ РФ.

Находясь на западе Украины, он пытался обнаружить местные аэродромы с боевой авиацией ВСУ.

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В поле зрения был давно

В СБУ отметили, что держали россиянина "в поле зрения" еще с начала его шпионской деятельности. Поэтому удалось не только задокументировать его преступления, но и обезопасить все локации Сил обороны, которые он разведывал.

СБУ задержала гражданина РФ, который шпионил для оккупантов

Мужчину задержали по месту его проживания в Кировоградской области.

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Вербовка

По данным следствия, россиянина завербовало ГРУ РФ через его давнего знакомого, который сотрудничает с рашистами на временно оккупированной территории Запорожской области.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами его сотрудничества с врагом.

В настоящее время ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения.

Россиянин находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор: 

иностранец (533) СБУ (20775) корректировщик (182) Кировоградская область (721)
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Зеленський з єрмаком, ГПУ, ДБР, СБУ та ДПСУ і НацПолом оберігають таких істот від Українців, як і вагнерівців, Бая, Мехеду, беркутню, симоненка…. Ну, хоть паржуть, оті приблуди95 з мертвечуком і сівковичем та беседою ….!!
А всього і треба від ЗАКОНОДАВСТВА під час дії воєнного стану та Особливо періоду в Україні з 2014 року, це лише дієві заходи і 3 метра вірьовки!!
Але маємо, Оманські домовленості…
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12.03.2026 13:24 Ответить
Думаю кулі достатньо буде для нього. Ну, щоб не заморачуватись... Головне всю інфу витягти, а там...
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12.03.2026 13:24 Ответить
підприємству зручно мати співробітників громадян рф, бо не треба думати про бронювання - показав працівникам ТЦК посвідчення про постійне проживання, і пішов собі далі по справам.
Цікаво, а у бйців РДК є посвдки про постійне проживання?
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12.03.2026 13:42 Ответить
При затриманні носаків хоч надавали цій падлюкі ???
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12.03.2026 13:57 Ответить
помилка резидент! треба була зразу на роботу в опу оформлятися
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12.03.2026 13:59 Ответить
Як він потрапив в Україну, фсб з оп домовились. Типу, хай трохи пошпигунить, він вам заважати не буде
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12.03.2026 14:23 Ответить
Відразу подумав про Єрмака, Шуфрича, Бойка, Рабіновича та ще тисячі депутатів всіх рівнів колишніх та теперішніх.
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12.03.2026 15:07 Ответить
 
 