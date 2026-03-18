РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14435 посетителей онлайн
Новости Задержание корректировщиков
911 2

Готовил удар по одной из крупнейших ТЭС: СБУ задержала российского агента на Харьковщине

В Харьковской области задержан российский информатор, который собирал данные для подготовки ударов по одной из крупнейших тепловых электростанций Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Задание врага выполнял завербованный житель Чугуевского района, который ранее работал электросварщиком на этой ТЭС.

Мужчина попал в поле зрения российских спецслужб, когда публиковал в чатах Telegram-каналов прокремлевские комментарии.

"Установлено, что фигурант получил поручение от куратора из РФ: выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после ее обстрела оккупантами. Также он должен был проверить прилегающую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, защищающие стратегический объект", — говорится в сообщении.

Соответствующие данные он собирал во время разведывательных вылазок рядом с объектом, а также в разговорах со своими знакомыми.

СБУ задержала мужчину в начале его деятельности.

Во время обысков у него изъяли смартфон, на котором он хранил собранную для РФ информацию.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

СБУ (20448) корректировщик (161) Харьковская область (2352) Чугуевский район (337)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найбільшими тепловими електростанціями (ТЕС) України за встановленою потужністю є Запорізька ТЕС (3600 МВт, м. Енергодар), Вуглегірська ТЕС (3600 МВт, Донецька обл.), Криворізька ТЕС (2820-3000 МВт, Дніпропетровська обл.) та Бурштинська ТЕС (2400 МВт, Івано-Франківська обл.). Більшість із них контролюється компанією ДТЕК.

на яку саме, найбільшу тес можна готувати удар з харківщини?
показать весь комментарий
18.03.2026 10:23 Ответить
Всього цьому виродку до восьми років ? та його повішати мало,щож це за держава яка не хоче карати ворогів.
показать весь комментарий
18.03.2026 11:51 Ответить
 
 