Готовил удар по одной из крупнейших ТЭС: СБУ задержала российского агента на Харьковщине

В Харьковской области задержан российский информатор, который собирал данные для подготовки ударов по одной из крупнейших тепловых электростанций Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Задание врага выполнял завербованный житель Чугуевского района, который ранее работал электросварщиком на этой ТЭС.

Мужчина попал в поле зрения российских спецслужб, когда публиковал в чатах Telegram-каналов прокремлевские комментарии.

"Установлено, что фигурант получил поручение от куратора из РФ: выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после ее обстрела оккупантами. Также он должен был проверить прилегающую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, защищающие стратегический объект", — говорится в сообщении.

Соответствующие данные он собирал во время разведывательных вылазок рядом с объектом, а также в разговорах со своими знакомыми.

СБУ задержала мужчину в начале его деятельности.

Во время обысков у него изъяли смартфон, на котором он хранил собранную для РФ информацию.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

