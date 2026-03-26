Пострадал ребенок: в Белой Церкви взорвался мусорный бак
В Киевской области в городе Белая Церковь ребенок получил травмы в результате взрыва во время пожара в мусорном контейнере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области.
Обстоятельства инцидента
По предварительным данным, несколько детей находились на улице и заметили возгорание мусорного контейнера. Один из несовершеннолетних пытался засыпать пламя песком. В результате 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.
"В результате 11-летний ребенок получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", – отметили в полиции.
В настоящее время ведутся следственные действия по выяснению всех деталей инцидента.
Призыв полиции к родителям
В полиции подчеркивают необходимость объяснять детям правила безопасности и опасность самостоятельного тушения пожаров. Правоохранители призывают не приближаться к местам возгорания и сразу сообщать взрослым или обращаться в экстренные службы.
В случае возникновения опасных ситуаций гражданам рекомендуют звонить в полицию по номеру 102.
