Пострадал ребенок: в Белой Церкви взорвался мусорный бак

В Киевской области в городе Белая Церковь ребенок получил травмы в результате взрыва во время пожара в мусорном контейнере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области.

Обстоятельства инцидента

По предварительным данным, несколько детей находились на улице и заметили возгорание мусорного контейнера. Один из несовершеннолетних пытался засыпать пламя песком. В результате 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

"В результате 11-летний ребенок получил травмы и был госпитализирован. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", – отметили в полиции.

В настоящее время ведутся следственные действия по выяснению всех деталей инцидента.

Призыв полиции к родителям

В полиции подчеркивают необходимость объяснять детям правила безопасности и опасность самостоятельного тушения пожаров. Правоохранители призывают не приближаться к местам возгорания и сразу сообщать взрослым или обращаться в экстренные службы.

В случае возникновения опасных ситуаций гражданам рекомендуют звонить в полицию по номеру 102.

Белая Церковь (190) взрыв (6877) дети (6747) Киевская область (4533) Нацполиция (16766) Белоцерковский район (51)
Не обов'язково то був "теракт"... Міг вибухнуть балончик від дезодоранту, чи якогось іншого препарату (інсектициду, чи склоочисника...) На них є попередження, що їх у вогонь кидать не можна, але хто ж знав, що якийсь придурок підпалить сміттєвий бак?...
26.03.2026 06:21 Ответить
В моєму дитинстві, все сміття спалювалось на вулиці. Коли треба було спалити гілки після чистки дерев, вся вулиця сунула свої одночасно. Кинути туди якийсь балончик і ждати вибуху, була така розвага. Ще шифер гарно стріляв.
26.03.2026 07:33 Ответить
Ну - а зараз і у селах спалення залишків бадилля, на городі, заборонене... У нас уже були випадки накладення штрафів на порушників...
26.03.2026 07:48 Ответить
 
 