Постраждала дитина: у Білій Церкві вибухнув сміттєвий бак

У Київській області в місті Біла Церква дитина зазнала травм унаслідок вибуху під час пожежі в сміттєвому баку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Головного управління Нацполіції Київської області.

Обставини інциденту

За попередніми даними, кілька дітей перебували на вулиці та помітили загоряння смітника. Один із неповнолітніх намагався засипати полум’я піском. Унаслідок цього 11-річний хлопець отримав травми та був госпіталізований.

"Внаслідок цього 11-річна дитина була травмована та госпіталізована. Поліцейські встановлюють обставини події", – зазначили в поліції.

Наразі тривають слідчі дії для з’ясування всіх деталей інциденту.

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Заклик поліції до батьків

У поліції наголошують на необхідності пояснювати дітям правила безпеки та небезпеку самостійного гасіння пожеж. Правоохоронці закликають не наближатися до місць загоряння та одразу повідомляти дорослих або звертатися до екстрених служб.

У разі виникнення небезпечних ситуацій громадянам рекомендують телефонувати до поліції за номером 102.

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