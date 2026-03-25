Неповнолітнім можуть заборонити володіти безпілотниками, - Вигівський

Наразі обговорюється підхід, щоб дозволити володіти безпілотниками лише повнолітнім громадянам України.

Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

Очільник Нацполіції зазначив, що сьогодні безпілотники широко використовуються у цивільному секторі,тому їхнє неконтрольоване застосування може створювати ризики як для громадян, так і для критичної інфраструктури.

"Одним із елементів регулювання може стати встановлення мінімального віку для осіб, які мають право володіти або використовувати безпілотники. Наразі обговорюється підхід, за яким базове право на володіння БПЛА може бути пов’язане з досягненням повноліття", - пояснив Вигівський.

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За його словами, остаточні параметри цих вимог будуть визначені після доопрацювання законодавчих ініціатив і їхнього розгляду парламентом.

Водночас для використання окремих типів дронів або їхньої експлуатації у професійних цілях у майбутньому можуть передбачити додаткові вимоги, зокрема, навчання, підтвердження навичок керування та реєстрація техніки.

"Логіка така сама, як і з керуванням транспортом: людина має розуміти правила використання та нести відповідальність за експлуатацію такого пристрою", - підсумував Вигівський.

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