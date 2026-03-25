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Новини Безпілотні технології
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Неповнолітнім можуть заборонити володіти безпілотниками, - Вигівський

Заборона володіти БпЛА неповнолітнім: подробиці від Нацполіції

Наразі обговорюється підхід, щоб дозволити володіти безпілотниками лише повнолітнім громадянам України.

Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

Очільник Нацполіції зазначив, що сьогодні безпілотники широко використовуються у цивільному секторі,тому їхнє неконтрольоване застосування може створювати ризики як для громадян, так і для критичної інфраструктури.

"Одним із елементів регулювання може стати встановлення мінімального віку для осіб, які мають право володіти або використовувати безпілотники. Наразі обговорюється підхід, за яким базове право на володіння БПЛА може бути пов’язане з досягненням повноліття", - пояснив Вигівський.

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За його словами, остаточні параметри цих вимог будуть визначені після доопрацювання законодавчих ініціатив і їхнього розгляду парламентом.

Водночас для використання окремих типів дронів або їхньої експлуатації у професійних цілях у майбутньому можуть передбачити додаткові вимоги, зокрема, навчання, підтвердження навичок керування та реєстрація техніки.

"Логіка така сама, як і з керуванням транспортом: людина має розуміти правила використання та нести відповідальність за експлуатацію такого пристрою", - підсумував Вигівський.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6053) діти (5632) дрони (8574) Вигівський Іван (103)
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Топ коментарі
+7
Це корумповане падло не врятує. Десятки тисяч вже вміють керувати літаючими снарядами...
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25.03.2026 14:03 Відповісти
+3
Сцикливо стало для зелі і його мусорів?
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25.03.2026 14:46 Відповісти
+3
Яке ж бажання в Нацполу взяти під контроль безпілотну авіацію! Не вийшло протягнути обмеження через Верховну Раду, і ось знов. Все ніяк не заспокояться! Воно то зрозуміло, що створити ще одну годівничку на кшталт карманного регулювання зброї - то діамантове джерело. А скільки можна підкидати пультів керування, запчастин під час обшуків! То вже за межами розрахунків.
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25.03.2026 15:38 Відповісти

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