437 12

Несовершеннолетним могут запретить владеть беспилотниками, - Выговский

Запрет на владение БПЛА несовершеннолетними: подробности от Нацполиции

В настоящее время обсуждается возможность разрешить владение беспилотниками только совершеннолетним гражданам Украины.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

Глава Нацполиции отметил, что сегодня беспилотники широко используются в гражданском секторе, поэтому их неконтролируемое применение может создавать риски как для граждан, так и для критической инфраструктуры.

"Одним из элементов регулирования может стать установление минимального возраста для лиц, имеющих право владеть или использовать беспилотники. Сейчас обсуждается подход, согласно которому базовое право на владение БПЛА может быть связано с достижением совершеннолетия", - пояснил Выговский.

По его словам, окончательные параметры этих требований будут определены после доработки законодательных инициатив и их рассмотрения парламентом.

В то же время для использования отдельных типов дронов или их эксплуатации в профессиональных целях в будущем могут быть предусмотрены дополнительные требования, в частности, обучение, подтверждение навыков управления и регистрация техники.

"Логика такая же, как и с управлением транспортом: человек должен понимать правила использования и нести ответственность за эксплуатацию такого устройства", - подытожил Выговский.

Топ комментарии
Це корумповане падло не врятує. Десятки тисяч вже вміють керувати літаючими снарядами...
25.03.2026 14:03 Ответить
Повнолітні будуть більш досконаліше наводити на критичну інфраструктуру чим підлітки?
25.03.2026 14:04 Ответить
То де інформація про мінімальний вік заборони для козака, який захоче замочити кацапа фпвішкою? Тема не розкрита.
25.03.2026 14:07 Ответить
Що тут дивного. Голова поліції, яка охороняє владу, чітко розуміє загрозу безпілотників, укомплектованих саморобною вибухівкою.
Тому і буде заборона дронів на рівні зі зброєю. Купляти, оформляти - тільки за дозволом із поліції, літати тільки у відведених місцях, зберігати у збройових сейфах.
25.03.2026 14:12 Ответить
Також кухонні ножі, сокири. А особливо всі тупі предмети.
Всім сидіти вдома і не рипатись на вулицю, де знаходяться "хазаєва жизні".
25.03.2026 14:31 Ответить
Ну, це Ви вже геть...Ножі дозволять, але маленькі, не більше п'яти сантиметрів, сокири теж, але тупі.
Все для безпеки громадян.
25.03.2026 14:42 Ответить
маразм.
25.03.2026 14:39 Ответить
Іграшки дітям забороніть. Особливо м'які або ляльки. В них можна сховати вибухівку. Іграшки - безпілотники тільки повнолітнім громадянам і тільки після отримання ліцензії пілота гелікоптера. Ох, дебіли....
25.03.2026 14:39 Ответить
Мусора інваліди уже дітей бояться скільки ж добра інваліди зробили Українському народу
25.03.2026 14:46 Ответить
Сцикливо стало для зелі і його мусорів?
25.03.2026 14:46 Ответить
а от вище писали "шо в школах та вишах запровадять підготовку до нацспротиву"-асфальтом..та каміням?
25.03.2026 14:49 Ответить
МОЖЕ ВАРТО ДО КОЛЕГ ПРИГЛЯДІТИСЬ,ТАМ ВЛАСНОСТІ РІЗНОЇ НА МІЛЬЯРДИ ЇХНІХ ЗАРПЛАТ НА 100 РОКІВ ВПЕРЕД
25.03.2026 15:11 Ответить
 
 