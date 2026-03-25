Несовершеннолетним могут запретить владеть беспилотниками, - Выговский

В настоящее время обсуждается возможность разрешить владение беспилотниками только совершеннолетним гражданам Украины.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно?

Глава Нацполиции отметил, что сегодня беспилотники широко используются в гражданском секторе, поэтому их неконтролируемое применение может создавать риски как для граждан, так и для критической инфраструктуры.

"Одним из элементов регулирования может стать установление минимального возраста для лиц, имеющих право владеть или использовать беспилотники. Сейчас обсуждается подход, согласно которому базовое право на владение БПЛА может быть связано с достижением совершеннолетия", - пояснил Выговский.

По его словам, окончательные параметры этих требований будут определены после доработки законодательных инициатив и их рассмотрения парламентом.

В то же время для использования отдельных типов дронов или их эксплуатации в профессиональных целях в будущем могут быть предусмотрены дополнительные требования, в частности, обучение, подтверждение навыков управления и регистрация техники.

"Логика такая же, как и с управлением транспортом: человек должен понимать правила использования и нести ответственность за эксплуатацию такого устройства", - подытожил Выговский.

