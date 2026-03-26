Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 292 170 человек (+1 210 за сутки), 11 807 танков, 38 795 артиллерийских систем, 24 278 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 292 170 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек 
  • танков – 11 807 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 278 (+4) шт.
  • артиллерийских систем – 38 795 (+49) шт.
  • РСЗО – 1 698 (+2) шт.
  • средства ПВО – 1 337 (+1) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038) шт.
  • крылатые ракеты – 4 491 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 85 352 (+201) шт.
  • специальная техника – 4 100 (+2) ед.

Потери врага по состоянию на утро 26 марта

армия РФ Генштаб ВС ликвидация уничтожение
Дякуємо ЗСУ !
26.03.2026 07:24
Дякуємо ЗСУ !
26.03.2026 07:24 Ответить
БпЛА чотири роки війни 22-25 роки разом - 98 453 одиниці
БпЛА неповні три місяці (84 доби) 26-го року - 98 389 одиниць
показать весь комментарий
26.03.2026 08:13 Ответить
І з них не менше ніж 10-15% досягають цілі...хуйово (( І війна змінилася повністю
показать весь комментарий
26.03.2026 08:31 Ответить
5-7% що також не є добре
показать весь комментарий
26.03.2026 08:44 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.03.2026 09:05 Ответить
 
 