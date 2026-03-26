Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 292 170 человек (+1 210 за сутки), 11 807 танков, 38 795 артиллерийских систем, 24 278 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 292 170 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек

танков – 11 807 (+1) шт.

боевых бронированных машин – 24 278 (+4) шт.

артиллерийских систем – 38 795 (+49) шт.

РСЗО – 1 698 (+2) шт.

средства ПВО – 1 337 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) шт.

вертолетов – 350 (+0) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038) шт.

крылатые ракеты – 4 491 (+0) шт.

корабли / катера – 33 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 85 352 (+201) шт.

специальная техника – 4 100 (+2) ед.

