Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 292 170 человек (+1 210 за сутки), 11 807 танков, 38 795 артиллерийских систем, 24 278 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 292 170 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 292 170 (+1 210) человек
- танков – 11 807 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 278 (+4) шт.
- артиллерийских систем – 38 795 (+49) шт.
- РСЗО – 1 698 (+2) шт.
- средства ПВО – 1 337 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 198 389 (+2 038) шт.
- крылатые ракеты – 4 491 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 85 352 (+201) шт.
- специальная техника – 4 100 (+2) ед.
БпЛА неповні три місяці (84 доби) 26-го року - 98 389 одиниць