Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 292 170 осіб (+1 210 за добу), 11 807 танків, 38 795 артсистем, 24 278 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 292 170 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб
- танків – 11 807 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.
- артилерійських систем – 38 795 (+49) од.
- РСЗВ – 1 698 (+2) од.
- засоби ППО – 1 337 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.
- крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од.
- спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.
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