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Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 292 170 осіб (+1 210 за добу), 11 807 танків, 38 795 артсистем, 24 278 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 292 170 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб 
  • танків – 11 807 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.
  • артилерійських систем – 38 795 (+49) од.
  • РСЗВ – 1 698 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 337 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.
  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од.
  • спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.

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Втрати ворога станом на ранок 26 березня

Автор: 

армія рф (21408) Генштаб ЗС (8580) ліквідація (4815) знищення (10453)
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