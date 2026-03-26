Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 292 170 осіб (+1 210 за добу), 11 807 танків, 38 795 артсистем, 24 278 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 292 170 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб

танків – 11 807 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.

артилерійських систем – 38 795 (+49) од.

РСЗВ – 1 698 (+2) од.

засоби ППО – 1 337 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.

крилаті ракети – 4 491 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од.

спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.

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