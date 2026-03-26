РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11751 посетитель онлайн
268 0

ПВО уничтожила 130 вражеских БПЛА из 153, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 26 марта россияне атаковали Украину 153 БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Около 100 из них - "шахеды".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 130 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Результат работы ПВО 26 марта

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в пяти локациях.

Автор: 

ПВО (3523) Воздушные силы (2986)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 