ПВО уничтожила 130 вражеских БПЛА из 153, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 26 марта россияне атаковали Украину 153 БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Около 100 из них - "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 130 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в пяти локациях.

