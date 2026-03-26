ПВО уничтожила 130 вражеских БПЛА из 153, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 26 марта россияне атаковали Украину 153 БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов. Около 100 из них - "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 130 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в пяти локациях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
