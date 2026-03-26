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Новини Результат роботи ППО
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ППО знищила 130 ворожих БпЛА з 153, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 26 березня росіяни атакували Україну 153 БпЛА  типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 100 із них – "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Результат роботи ППО 26 березня

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.

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