ППО знищила 130 ворожих БпЛА з 153, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 26 березня росіяни атакували Україну 153 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 100 із них – "шахеди".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.
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