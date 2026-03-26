Пентагон засекретил от Конгресса и НАТО планы размещения войск, - Politico

США засекречивают планы размещения войск

Пентагон впервые за несколько десятилетий не будет публиковать обзор дислокации своих войск за рубежом. Этот шаг игнорирует законодателей и союзников США, которые используют этот анализ для определения бюджетов и оценки американской военной политики.

Об этом пишет издание Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Собеседники отмечают, что чиновники вместо этого предпочитают более неформальные беседы.

Администрация считает, что предоставила достаточно информации в стратегических документах, указывающих на смещение акцента на Западное полушарие.

В официальном документе "Обзор глобальной дислокации войск" (Global Posture Review) обозначены военные приоритеты и места, где Пентагон планирует разместить свои ресурсы. Но решение министерства игнорировать это подчеркивает самостоятельное поведение нынешней администрации Белого дома. Его чиновники регулярно информировали союзников и Конгресс о военных действиях только после того, как они произошли - от ударов по судам в Карибском бассейне до атак на Иран, говорится в материале.

"Этот шаг, вероятно, вызовет возмущение на Капитолийском холме и в европейских столицах среди чиновников, которые отчаянно стремятся к более четкому пониманию военных амбиций администрации", - отмечает издание.

В то же время члены комитета Сената по вооруженным силам говорят, что их даже официально не уведомили об отмене публикации документа, что затруднит их работу над оборонным бюджетом.

Союзники США опасаются, что отсутствие четкого плана может принести "нежелательные сюрпризы", особенно со стороны непредсказуемой администрации, которая больше сосредоточена на военной мощи, чем на партнерстве, подытожило издание.

Трампу не потрібні союзники та партнери. Трампу потрібні васали та холуї. А ще черга з 200 президентів до його дупи...
26.03.2026 10:10 Ответить
26.03.2026 10:10 Ответить
правильно
нахіба конгресменам знати за те, як в умовному ірані вояки США гинуть від дронів та ракет, які аятолам постачає найближчий корєш та кумір рудого *****?
26.03.2026 10:11 Ответить
26.03.2026 10:11 Ответить
до речі, а наяких правових підставах та в якому статусі Українські Вояки перебувають на Близькому Сході?
є з цього приводу дозвіл/рішення верховної ради?
які наслідки, якшо не дай Боже когось з наших поранять, вб'ють, полонять? виплати будуть?
26.03.2026 10:18 Ответить
26.03.2026 10:18 Ответить
Нічого, звикнуть. Вся партія підкорилась старому мудаку , всі європейські лідери підкорились і конгрес давно вже його власність. Працюйте мовчки та збагачуйте ненажерливий трампівський клан шахраїв та злодіїв.
26.03.2026 10:14 Ответить
26.03.2026 10:14 Ответить
Що тут засекречувати, 8-10 тис трупів без голів привезуть в США, дронів там багато яких не бачить старезний пердун з деменцією.
26.03.2026 10:22 Ответить
26.03.2026 10:22 Ответить
Нельзя каждому встречному рассказывать военные секреты. Вы бы стали рассказывать каждому депутату и каждому картонному европейскому адмиралу планы армии?
26.03.2026 10:26 Ответить
26.03.2026 10:26 Ответить
"Военные секреты", "военным секретам" - рознь... Розміщення американських військ, за кордоном, обумовлюється міжнародними договорами. Вони визначають місця їх розташування, і кількість контингенту. Ці договори не є секретними...
26.03.2026 10:38 Ответить
26.03.2026 10:38 Ответить
троха не так
конгрес приймає рішення про виділення фінансів на ті чи інші військові дії та операції
задля цього конгресменам доводять до відома в режимі top secret таку інфу, за розголошення якої їх судитимуть
а якшо конргес не відає предметом, то грошей не виділить. от і все
26.03.2026 10:39 Ответить
26.03.2026 10:39 Ответить
Зважаючи на кількість симпатизантів іноземним радикалам в Конгресі - цілком передбачувано.
26.03.2026 10:41 Ответить
26.03.2026 10:41 Ответить
 
 