Пентагон засекретил от Конгресса и НАТО планы размещения войск, - Politico

Пентагон впервые за несколько десятилетий не будет публиковать обзор дислокации своих войск за рубежом. Этот шаг игнорирует законодателей и союзников США, которые используют этот анализ для определения бюджетов и оценки американской военной политики.

Об этом пишет издание Politico.

Что известно?

Собеседники отмечают, что чиновники вместо этого предпочитают более неформальные беседы.

Администрация считает, что предоставила достаточно информации в стратегических документах, указывающих на смещение акцента на Западное полушарие.

В официальном документе "Обзор глобальной дислокации войск" (Global Posture Review) обозначены военные приоритеты и места, где Пентагон планирует разместить свои ресурсы. Но решение министерства игнорировать это подчеркивает самостоятельное поведение нынешней администрации Белого дома. Его чиновники регулярно информировали союзников и Конгресс о военных действиях только после того, как они произошли - от ударов по судам в Карибском бассейне до атак на Иран, говорится в материале.

"Этот шаг, вероятно, вызовет возмущение на Капитолийском холме и в европейских столицах среди чиновников, которые отчаянно стремятся к более четкому пониманию военных амбиций администрации", - отмечает издание.

В то же время члены комитета Сената по вооруженным силам говорят, что их даже официально не уведомили об отмене публикации документа, что затруднит их работу над оборонным бюджетом.

Союзники США опасаются, что отсутствие четкого плана может принести "нежелательные сюрпризы", особенно со стороны непредсказуемой администрации, которая больше сосредоточена на военной мощи, чем на партнерстве, подытожило издание.

