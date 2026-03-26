Пентагон засекретив від Конгресу та НАТО плани розміщення військ, - Politico

Пентагон вперше за кілька десятиліть не оприлюднюватиме огляд дислокації своїх військ за кордоном. Цей крок ігнорує законодавців та союзників США, які використовують аналіз для визначення бюджетів та оцінки американської військової політики.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовники зазначають, що посадовці натомість обирають більш неформальні розмови.

Адміністрація вважає, що надала достатньо інформації у стратегічних документах, що вказує на зміщення акценту на Західну півкулю.

В офіційному документі "Огляд глобальної дислокації військ" (Global Posture Review) окреслюються військові пріоритети та місця, де Пентагон планує розмістити свої ресурси. Але рішення міністерства ігнорувати це підкреслює самостійну поведінку цієї адміністрації Білого дому. Його посадовці регулярно інформували союзників і Конгрес про військові дії лише після того, як вони відбулися - від ударів по суднах у Карибському басейні до атак Ірану, йдеться в матеріалі.

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"Цей крок, ймовірно, викличе обурення на Капітолійському пагорбі та в європейських столицях серед чиновників, які відчайдушно прагнуть чіткішого розуміння військових амбіцій адміністрації", - зазначає видання.

Водночас члени комітету Сенату зі збройних сил кажуть, що їх навіть офіційно не повідомили про скасування публікації документа, що ускладнить їхню роботу над оборонним бюджетом.

Союзники Штатів побоюються, що відсутність чіткого плану може принести "небажані сюрпризи", особливо з боку непередбачуваної адміністрації, яка більше зосереджується на військовій могутності, ніж на партнерстві, підсумувало видання.

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