РФ перегруппировывается и готовит новые наступательные действия, - Трегубов
Российские войска в настоящее время перегруппировываются и могут активизировать масштабные наступательные действия с использованием маскировки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
"Противник сейчас перегруппировывается и готовится к более масштабным наступлениям, когда будет так называемая "зеленка", то есть когда появятся зеленые насаждения, когда инфильтрационные действия можно будет маскировать просто за деревьями", - сказал Трегубов.
По его словам, на отдельных участках фронта сейчас наблюдается относительное затишье по сравнению с предыдущими месяцами.
Он отметил, что самым горячим направлением в зоне ответственности остается Лиманское.
Что предшествовало?
В течение 25 марта на передовой зафиксировано 158 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зарано казати гоп
"Ну, по-перше, наші хлопці - просто молодці. Те, що вони зірвали наступ, який планували росіяни - це факт. Наступ повинен був бути на початку весни, саме в березні місяці. Їм не вдалося, спроб було багато, хлопці зірвали. Просто молодці.
20 березня 2026, 15:36
посилань давати не буду, певно ви теж в курсі