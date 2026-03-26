РФ перегруппировывается и готовит новые наступательные действия, - Трегубов

Российские войска в настоящее время перегруппировываются и могут активизировать масштабные наступательные действия с использованием маскировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Противник сейчас перегруппировывается и готовится к более масштабным наступлениям, когда будет так называемая "зеленка", то есть когда появятся зеленые насаждения, когда инфильтрационные действия можно будет маскировать просто за деревьями", - сказал Трегубов.

По его словам, на отдельных участках фронта сейчас наблюдается относительное затишье по сравнению с предыдущими месяцами.

Он отметил, что самым горячим направлением в зоне ответственности остается Лиманское.

Что предшествовало?

В течение 25 марта на передовой зафиксировано 158 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

