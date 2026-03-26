Боевые действия на Лиманском направлении
РФ перегруппировывается и готовит новые наступательные действия, - Трегубов

Российские войска в настоящее время перегруппировываются и могут активизировать масштабные наступательные действия с использованием маскировки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Противник сейчас перегруппировывается и готовится к более масштабным наступлениям, когда будет так называемая "зеленка", то есть когда появятся зеленые насаждения, когда инфильтрационные действия можно будет маскировать просто за деревьями", - сказал Трегубов.

По его словам, на отдельных участках фронта сейчас наблюдается относительное затишье по сравнению с предыдущими месяцами.

Он отметил, что самым горячим направлением в зоне ответственности остается Лиманское.

Что предшествовало?

В течение 25 марта на передовой зафиксировано 158 боевых столкновений Сил обороны с российскими захватчиками. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 66-й ОМБр сбили 8 разведывательных БПЛА оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

В каком кибуце их клонируют?
26.03.2026 10:47 Ответить
окрім знайти фото незайвим було б й почитати про людину.
26.03.2026 10:51 Ответить
Я не о человеке, а о клонировании.
26.03.2026 10:56 Ответить
це не допоможе. Там проблеми з водою до кінця життя.
26.03.2026 11:00 Ответить
Чувак просто розповідає про звичайні тактичні дії в контексті зміни пори року. Для чого? Для кого?
26.03.2026 10:53 Ответить
масло масляне, а вода мокра
26.03.2026 10:56 Ответить
Весняного наступу вже не буде, зеленський сказав, що наступ зупинений
26.03.2026 10:56 Ответить
у підарів на поготові від 15 до 20 свіжих бригад, які вони можуть задіяти на будь-якій ділянці фронту
зарано казати гоп
26.03.2026 11:01 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що ЗСУ зірвали весняний наступ росіян.

"Ну, по-перше, наші хлопці - просто молодці. Те, що вони зірвали наступ, який планували росіяни - це факт. Наступ повинен був бути на початку весни, саме в березні місяці. Їм не вдалося, спроб було багато, хлопці зірвали. Просто молодці.
20 березня 2026, 15:36
26.03.2026 11:13 Ответить
за травневі шашлики ми теж чули
посилань давати не буду, певно ви теж в курсі
26.03.2026 11:14 Ответить
 
 