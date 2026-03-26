РФ перегруповується та готує нові наступальні дії, - Трегубов

Російські війська нині перегруповуються і можуть активізувати масштабні наступальні дії з використанням маскування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Противник зараз перегруповується і готується до більш масштабних наступів, коли буде так звана "зеленка", тобто коли будуть зелені насадження, коли інфільтраційні заходи можна буде маскувати просто за деревами", - сказав Трегубов.

За його словами, на окремих ділянках фронту наразі спостерігається відносне затишшя порівняно з попередніми місяцями.

Він зазначив, що найгарячішим напрямком у зоні відповідальності залишається Лиманський.

Що передувало?

Протягом 25 березня на передовій зафіксовано 158 бойових зіткнень Сил оборони із російськими загарбниками. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

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