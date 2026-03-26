Страна на грани финансовой катастрофы, - "слуга народа" Гетманцев. ВИДЕО

Председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в ходе своего выступления заявил, что в 2025 году Украина не выполнила 14 показателей программы Ukraine Facility и из-за этого не получила 3,9 млрд евро - часть этих средств уже утрачена.

За первый квартал 2026 года также не выполнен ни один из необходимых показателей. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По его словам, под угрозой находится также финансирование от Всемирного банка, кредит на €90 миллиардов и средства по программе от МВФ.

"Не время популизма, не время поиска популярных решений вроде кэшбэка, не время фото в Instagram - время системной работы", - заявил Гетманцев.

