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Не час популізму на кшталт кешбеку. Країна на грані фінансової катастрофи, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО

Голова фінансового комітету парламенту Верховної Ради України Данило Гетманцев під час свого виступу заявив, що у 2025 році Україна не виконала 14 індикаторів програми Ukraine Facility і через це не отримала €3,9 мільярда - частина цих коштів вже втрачена.

За перший квартал 2026-го року також не виконано жодного з необхідних показників. Про це з трибуни Верховної Ради зазначив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, під загрозою знаходиться також фінансування від Світового банку, кредит на €90 мільярдів та кошти за програмою від МВФ.

"Не час популізму, не час пошуку популярних рішень на кшталт кешбеку, не час фоток в Instagram - час системної праці", - заявив Гетманцев.

Читайте: Податок на прибуток банків у 50% планують продовжити на наступний рік, – Гетманцев

Автор: 

ВР (15190) Світовий банк (839) Україна (7554) фінансування (3517) Гетманцев Данило (1006)
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Топ коментарі
+43
докерувались зебіли......
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26.03.2026 11:23 Відповісти
+33
"Не час популізму, не час пошуку популярних рішень на кшталт кешбеку, не час фоток в Instagram - час системної праці", - заявив Гетманцев. А саме час рабам підвищити податки!
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26.03.2026 11:23 Відповісти
+27
Слуги урода докерувалися... 73% виборців хоч наіржалися... Інша частина від самого початку здогадувалась до чого все йде...
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26.03.2026 11:25 Відповісти

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