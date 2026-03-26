Не час популізму на кшталт кешбеку. Країна на грані фінансової катастрофи, - "слуга народу" Гетманцев. ВIДЕО
Голова фінансового комітету парламенту Верховної Ради України Данило Гетманцев під час свого виступу заявив, що у 2025 році Україна не виконала 14 індикаторів програми Ukraine Facility і через це не отримала €3,9 мільярда - частина цих коштів вже втрачена.
За перший квартал 2026-го року також не виконано жодного з необхідних показників. Про це з трибуни Верховної Ради зазначив нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, під загрозою знаходиться також фінансування від Світового банку, кредит на €90 мільярдів та кошти за програмою від МВФ.
"Не час популізму, не час пошуку популярних рішень на кшталт кешбеку, не час фоток в Instagram - час системної праці", - заявив Гетманцев.
Топ коментарі
+43 Дід Степан
показати весь коментар26.03.2026 11:23 Відповісти Посилання
+33 Ivan Iktor
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+27 Антип61
показати весь коментар26.03.2026 11:25 Відповісти Посилання
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