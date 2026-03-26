Еще 5 детей вернули на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области
Еще пятеро детей были возвращены на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Среди них – четыре ребенка, лишенные родительской опеки, в возрасте от 9 до 16 лет, а также одно совершеннолетнее лицо из числа детей, лишенных родительской опеки.
Девятилетний мальчик в течение четырех лет жил под постоянными обстрелами, ведь семья не имела возможности выехать из оккупированного села. Мимо его дома регулярно пролетали российские снаряды, а мины неоднократно падали прямо во двор.
Еще одна девушка, достигнув совершеннолетия, наконец смогла уехать из зоны оккупации. Она оставалась без воды и еды, пока российские военные агрессивно преследовали гражданских, в частности молодых девушек, на улицах их города.
Сегодня все спасенные находятся в безопасности, они пребывают в центрах "Надежды и восстановления" и получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу.
Их возвращение состоялось в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".
