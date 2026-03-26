Ще 5 дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини

Ще п’ятьох дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Серед них – чотири дитини, які позбавлені батьківського піклування, віком від 9 до 16 років, а також одна повнолітня особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дев’ятирічний хлопчик протягом чотирьох років жив під постійними обстрілами, адже родина не мала можливості виїхати з окупованого села. Повз його дім регулярно пролітали російські снаряди, а міни неодноразово падали просто на подвір’я.

Ще одна дівчина, досягнувши повноліття нарешті змогла виїхати з окупації. Вона залишалася без води та їжі, поки російські військові агресивно переслідували цивільних, зокрема молодих дівчат, на вулицях їхнього міста.

Сьогодні всі врятовані у безпеці, вони перебувають у центрах "Надії та відновлення" та отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло й турботу.

Їх повернення відбулося у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

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