Уганда официально заявила о готовности вступить в войну против Ирана
Начальник Генерального штаба вооруженных сил Уганды Мухузи Кайнеругаба, сын президента страны, заявил, что в случае угрозы поражения Израиля в войне с Ираном Уганда присоединится к боевым действиям на стороне Израиля. Страна заявляет о готовности к бою.
Об этом сообщили официальные представители страны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась. Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или поражении Израиля приведут к нашему вступлению в войну. Мы на стороне Израиля", - написал Мухузи Кайнеругаба в социальных сетях.
Это первый случай, когда африканское государство открыто заявляет о намерении вступить в крупный военный конфликт с Ираном.
Состояние армии и вооружения
Добавим, что Уганда - это одна из беднейших африканских стран, где средняя продолжительность жизни подростков составляет всего 15 лет. Армия страны оснащена преимущественно советской и российской техникой.
Вооруженные силы Уганды сформировались после длительной гражданской войны на базе Национальной армии сопротивления. Современная армия страны имеет на вооружении:
- советские и российские танки Т-72 и Т-90;
- истребители Су-30М;
- другую технику советского производства.
Напомним, сегодня мы писали, что Пентагон разрабатывает военные варианты "последнего удара" по Ирану, которые могут включать использование наземных войск и масштабные авиаудары.
