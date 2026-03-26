Уганда официально заявила о готовности вступить в войну против Ирана

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Уганды Мухузи Кайнеругаба, сын президента страны, заявил, что в случае угрозы поражения Израиля в войне с Ираном Уганда присоединится к боевым действиям на стороне Израиля. Страна заявляет о готовности к бою.

Об этом сообщили официальные представители страны.



"Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась. Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или поражении Израиля приведут к нашему вступлению в войну. Мы на стороне Израиля", - написал Мухузи Кайнеругаба в социальных сетях.

Это первый случай, когда африканское государство открыто заявляет о намерении вступить в крупный военный конфликт с Ираном.

Состояние армии и вооружения

Добавим, что Уганда - это одна из беднейших африканских стран, где средняя продолжительность жизни подростков составляет всего 15 лет. Армия страны оснащена преимущественно советской и российской техникой.

Вооруженные силы Уганды сформировались после длительной гражданской войны на базе Национальной армии сопротивления. Современная армия страны имеет на вооружении:

советские и российские танки Т-72 и Т-90;

истребители Су-30М;

другую технику советского производства.

