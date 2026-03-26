Уганда официально заявила о готовности вступить в войну против Ирана

Уганда объявила о готовности к войне

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Уганды Мухузи Кайнеругаба, сын президента страны, заявил, что в случае угрозы поражения Израиля в войне с Ираном Уганда присоединится к боевым действиям на стороне Израиля. Страна заявляет о готовности к бою.

Подробности

"Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась. Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или поражении Израиля приведут к нашему вступлению в войну. Мы на стороне Израиля", - написал Мухузи Кайнеругаба в социальных сетях.

Это первый случай, когда африканское государство открыто заявляет о намерении вступить в крупный военный конфликт с Ираном.

Состояние армии и вооружения

Добавим, что Уганда - это одна из беднейших африканских стран, где средняя продолжительность жизни подростков составляет всего 15 лет. Армия страны оснащена преимущественно советской и российской техникой.

Вооруженные силы Уганды сформировались после длительной гражданской войны на базе Национальной армии сопротивления. Современная армия страны имеет на вооружении:

  • советские и российские танки Т-72 и Т-90;
  • истребители Су-30М;
  • другую технику советского производства.

Напомним, сегодня мы писали, что Пентагон разрабатывает военные варианты "последнего удара" по Ирану, которые могут включать использование наземных войск и масштабные авиаудары.

Читайте также: США готовятся нанести "последний удар" по Ирану, возможна наземная операция, - Axios

Рижому Доні тепер не має чого боятися, Уганда у випадку чого прикриє
Все! Хана персам!
В от і "гарматне м'ясо" для наземної операції підкотило.
Приклад пухляша Ина заразний.
Рижому Доні тепер не має чого боятися, Уганда у випадку чого прикриє
Навпаки!!! Тут, йому, потрібно дуже напрягтися!!! Адже Мухузі Кайнеругаба може відібрати у Доні статуетку миру!
Недавно в Уганді прийняли Закон про заборону людських жертвоприношень...
Все! Хана персам!
тепер назву Уганди треба писати як

!!!!!ганда".... страшно

.
В от і "гарматне м'ясо" для наземної операції підкотило.
Приклад пухляша Ина заразний.
Ні в яку війну вони там не вступлять, тільки балакають багато
Я хз як на це реагувати...
В Уганді армія така ж сувора, як і кінематограф.
Трєпєщітє, аятоли.
А от озеро у них файне. Я б там жив, якби не аборигени 😂
Ну нарешті. За два-три тижні Мухузі Кайнеругаба покінчить з Іраном і прийметься за кацапів.
Трєпєщітє, чєрті!
на жаль, заборонено!
а то, треба було б салют гатити пів дня.
А баяни всі порвані валяються в кутку після візиту нашого бавовнятки до Усть-Луги
Ось і міжнародне сообчество підключилося. Не пробачимо агресору нападу на беззахисну Америку.
Угандошенные щас раком и США поставят
Підгоняйте свою авіаносну групу.
з цим може виникнути затримка, треба канал з озера Вікторія до Індійського океану прокопати
Волоком, як у давнину.
Эти всех угандошат.
Євреї очень хороші люди - сказав Мухузі,ковиряючи паличкою в зубах...
«Захода солнца подождёт
И в темноте, как невидимка,
Устроит госпереворот
Коварный Бука **** Димка!»
На боевых слонах и с боевыми орангутанами.
Ну колись проект держави Ізраїль планувався на території ******** Уганди. Тому мабуть не випадковість...
Нє, ну хто його знає: з нас теж до 22-го року угорали в світі.
