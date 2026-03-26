Уганда офіційно заявила про готовність вступити у війну проти Ірану.

Начальник Генерального штабу збройних сил Уганди Мухузі Кайнеругаба, син президента країни, заявив, що у разі загрози поразки Ізраїлю у війні з Іраном Уганда приєднається до бойових дій на боці Ізраїлю. Країна заявляє про готовність до бою.

Про це повідомили офіційні представники країни, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми хочемо, щоб війна на Близькому Сході завершилася. Світ втомився від неї. Але будь-які розмови про знищення або поразку Ізраїлю призведуть до нашого вступу у війну. Ми на боці Ізраїлю", - написав Мухузі Кайнеругаба у соціальних мережах.

Це перший випадок, коли африканська держава відкрито оголошує про намір вступити у великий військовий конфлікт із Іраном.

Стан армії та озброєння

Додамо, що Уганда, - це одна з найбідніших африканських країн, де середня тривалість життя підлітків становить лише 15 років. Армія країни оснащена переважно радянською та російською технікою.

Збройні сили Уганди сформувалися після тривалої громадянської війни на базі Національної армії опору. Сучасна армія країни має на озброєнні:

радянські та російські танки Т-72 і Т-90;

винищувачі Су-30М;

іншу техніку радянського виробництва.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що Пентагон розробляє військові варіанти "останнього удару" по Ірану, які можуть включати використання наземних військ та масштабні авіаудари.

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