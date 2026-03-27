Федерацию шахмат РФ обязали покинуть оккупированные территории Украины, — решение CAS
Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Украины по делу о членстве России в FIDE и обязал Федерацию шахмат России прекратить деятельность на оккупированных территориях Украины в течение 90 дней. В случае невыполнения решения членство РФ будет автоматически приостановлено на три года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, решение опубликовано на официальном сайте CAS.
Возвращение РФ в состав членов FIDE не отменено
Суд не отменил возвращение РФ в состав членов FIDE, но обязал Федерацию шахмат России прекратить свою деятельность на оккупированных территориях Украины.
CAS дал россиянам 90 дней, чтобы завершить свою деятельность в Севастополе, Крыму, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, после чего сообщить об этом суду и FIDE.
В случае невыполнения решения членство России будет автоматически приостановлено на три года
Если требование не будет выполнено, то членство РФ в Международной шахматной федерации будет приостановлено автоматически на три года. Статус будет восстановлен в тот момент, когда Россия выполнит решение суда.
В сентябре 2024 года Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) рассмотрела апелляцию и приняла решение отменить приостановку членства РФ, заменив ее штрафом в размере 45 тысяч евро. Теперь Международная шахматная федерация вернет эти деньги россиянам, если сумма уже была перечислена, чтобы выполнить новые условия по вердикту CAS.
Дело об отстранении россиян изначально инициировала Украина. В нем Федерацию шахмат России (ФШР) и президента FIDE Аркадия Дворковича обвиняли по трем пунктам: связь с лицами, находящимися под санкциями, организация турниров на оккупированных территориях, а также несоблюдение политического нейтралитета.
Россиянин Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. До этого назначения он был заместителем председателя правительства России.
