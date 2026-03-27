Федерацію шахів РФ зобов’язали покинути тимчасово окуповані території України, - рішення CAS

Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив апеляцію України у справі щодо членства Росії в FIDE та зобов’язав Федерацію шахів Росії припинити діяльність на окупованих територіях України протягом 90 днів. У разі невиконання рішення членство РФ автоматично призупинять на три роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, рішення опубліковано на офіційному сайті CAS.

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Повернення РФ до складу членів FIDE не скасовано

Суд не скасував повернення РФ до складу членів FIDE, але зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити свою діяльність на окупованих територіях України.

CAS дав росіянам 90 днів, щоб завершити свою діяльність у Севастополі, Криму, а також Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, після чого повідомити про це суд і FIDE.

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У разі невиконання рішення членство Росії буде автоматично призупинене на три роки

Якщо вимогу не буде виконано, то членство РФ у Міжнародній шаховій федерації буде призупинено автоматично на три роки. Статус буде відновлено в той момент, коли Росія виконає рішення суду.

У вересні 2024 року Комісія з етики Міжнародної шахової федерації (FIDE) розглянула апеляцію й ухвалила рішення скасувати призупинення членства РФ, замінивши його штрафом у розмірі 45 тисяч євро. Тепер Міжнародна шахова федерація поверне ці гроші росіянам, якщо сума вже була перерахована, щоб виконати нові умови за вердиктом CAS.

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Справу про відсторонення росіян спочатку ініціювала Україна. У ній Федерацію шахів Росії (ФШР) і президента FIDE Аркадія Дворковича звинувачували за трьома пунктами: зв'язок з особами під санкціями, організація турнірів на окупованих територіях, а також недотримання політичного нейтралітету.

Росіянин Дворкович очолює FIDE з жовтня 2018 року. До цього призначення він був заступником голови уряду Росії.

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