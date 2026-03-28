Новости
432 2

Атака дронов на портовую инфраструктуру Одесской области: повреждена зерновая галерея

Утром 28 марта российские захватчики в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

"В одном из портов в результате атаки беспилотником повреждены зерновая галерея и пустой резервуар. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

На местах происшествий работают все экстренные службы.

Удар по Одессе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг ночью 28 марта нанес удар по Одессе более чем 60 ударными дронами. Среди поврежденных объектов - роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура.

По информации ОВА, в результате атаки погибли два человека. Еще 12 человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 9-летний мальчик, его состояние - средней тяжести.

Скільки можна вже. Не розумію, чому досі по заводу з виробництва шахедів в Єлабузі не прилетіли наші Фламінго? Дальність же дозволяє обійти райони ппо і зайти з тилу. Може накопичують ракети наші, щоб рознести його на друзки. Це загадка для мене. Знищення виробництва шахедів це ж пріоритет номер 2, після знищення виробництва ракет.
28.03.2026 11:07 Ответить
Ми своє захистити не можемо,а ЗЕленський Емірати вже захищає.
28.03.2026 11:43 Ответить
 
 