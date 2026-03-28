Атака дронів на портову інфраструктуру Одещині: пошкоджено зернову галерею

Зранку 28 березня російські загарбники вкотре атакували портову інфраструктуру Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"В одному з портів внаслідок атаки безпілотником пошкоджена зернова галерея та порожній резервуар. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

На місцях подій працюють усі екстрені служби.

Удар по Одесі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог вночі 28 березня вдарив по Одесі понад 60 ударними дронами. Серед обʼєктів, які постраждали, - пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура.

За інформацією ОВА, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще 12 людей постраждали. Двоє з них у важкому стані. Серед постраждалих - 9-річний хлопчик, його стан середньої тяжкості.

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