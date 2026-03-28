Проблемы с напряжением и перебои с электроснабжением зафиксированы на левом берегу Киева: есть изменения в работе транспорта
Утром 28 марта на левом берегу Киева были зафиксированы перебои с электроснабжением и изменения в работе транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Зафиксированы проблемы с напряжением
Как отмечается, в Киеве на левом берегу зафиксированы проблемы с напряжением, что повлияло на работу общественного транспорта. В частности, часть наземного электротранспорта работает с перебоями.
В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" – "Лесная" временно не работал, однако в настоящее время движение поездов восстанавливается.
"Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.
В "Киевпастрансе" отметили, что работа была приостановлена:
- троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;
- трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35.
Движение постепенно восстанавливается
"В настоящее время движение постепенно восстанавливается. О восстановлении стабильного электроснабжения и полноценной работы транспорта будет сообщено отдельно", – говорится в сообщении.
