Проблемы с напряжением и перебои с электроснабжением зафиксированы на левом берегу Киева: есть изменения в работе транспорта

Утром 28 марта на левом берегу Киева были зафиксированы перебои с электроснабжением и изменения в работе транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Зафиксированы проблемы с напряжением

Как отмечается, в Киеве на левом берегу зафиксированы проблемы с напряжением, что повлияло на работу общественного транспорта. В частности, часть наземного электротранспорта работает с перебоями.

В столичном метрополитене участок между станциями "Днепр" – "Лесная" временно не работал, однако в настоящее время движение поездов восстанавливается.

Читайте также: На субботу отключения света не запланированы. Это четвертые сутки подряд без ограничений, – "Укрэнерго"

"Синяя" и "зеленая" линии метро продолжают функционировать в обычном режиме.

В "Киевпастрансе" отметили, что работа была приостановлена:

троллейбусных маршрутов: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайных маршрутов: 8, 28, 29, 33, 35.

Движение постепенно восстанавливается

"В настоящее время движение постепенно восстанавливается. О восстановлении стабильного электроснабжения и полноценной работы транспорта будет сообщено отдельно", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве и области введены экстренные отключения электроэнергии, – ДТЭК