Проблеми з напругою та перебої з електропостачанням зафіксовано на лівому березі Києва: є зміни в роботі транспорту

Зранку 28 березня на лівому березі Києва були зафіксовані перебої з електропостачанням та зміни в роботі транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Зафіксовано проблеми з напругою

Як зазначається, у Києві на лівому березі зафіксовано проблеми з напругою, що вплинуло на роботу громадського транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.

У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється.

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"Синя" та "зелена" лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.

У "Київпастрансі" зазначили, що було призупинено роботу:

тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;

трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35.

Рух поступово відновлюється

"Наразі рух поступово відновлюється. Про відновлення стабільного електропостачання та повноцінної роботи транспорту буде проінформовано окремо", - йдеться у повідомленні.

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