Богуславец о перезагрузке таможни: Есть очень серьезные опасения, несколько добросовестных кандидатов плохо справились с заданиями

В настоящее время проходят заключительные собеседования со всеми кандидатами на руководящие должности в таможне.

Об этом глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Что меня огорчает, так это то, что мы проверяли всех кандидатов, мы понимаем, что есть несколько добропорядочных людей, за которыми мы не обнаружили коррупционного шлейфа, шлейфа незаконного имущества, но они не очень хорошо справились с практическими заданиями. То есть, они выполнили практические задания, как они видят кейсы, но неправильно ответили на эти вопросы. Конечно, таможенники, у которых по 20 лет опыта, — они справились, но у нас есть очень серьезные опасения. Могу назвать несколько фамилий. Это, например, Мирошниченко (бывший руководитель Одесской таможни)... Есть также люди, у которых есть российский след", — отметила Богуславец.

В частности, по ее словам, есть кандидаты, у которых родители находятся на оккупированной территории, а они пытаются замалчивать этот факт.

Кроме того, она отметила, что по результатам опроса бизнеса, таможня в настоящее время является самым коррумпированным органом.

"Таможня — номер один. Сейчас ее перезагрузка чрезвычайно важна", — добавила Богуславец.

