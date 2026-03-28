Богуславец о перезагрузке таможни: Есть очень серьезные опасения, несколько добросовестных кандидатов плохо справились с заданиями

Проблемы с избранием кандидатов в таможню

В настоящее время проходят заключительные собеседования со всеми кандидатами на руководящие должности в таможне.

Об этом глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Что меня огорчает, так это то, что мы проверяли всех кандидатов, мы понимаем, что есть несколько добропорядочных людей, за которыми мы не обнаружили коррупционного шлейфа, шлейфа незаконного имущества, но они не очень хорошо справились с практическими заданиями. То есть, они выполнили практические задания, как они видят кейсы, но неправильно ответили на эти вопросы. Конечно, таможенники, у которых по 20 лет опыта, — они справились, но у нас есть очень серьезные опасения. Могу назвать несколько фамилий. Это, например, Мирошниченко (бывший руководитель Одесской таможни)... Есть также люди, у которых есть российский след", — отметила Богуславец.

В частности, по ее словам, есть кандидаты, у которых родители находятся на оккупированной территории, а они пытаются замалчивать этот факт.

Кроме того, она отметила, что по результатам опроса бизнеса, таможня в настоящее время является самым коррумпированным органом.

"Таможня — номер один. Сейчас ее перезагрузка чрезвычайно важна", — добавила Богуславец.

28.03.2026 16:47
28.03.2026 16:45
28.03.2026 16:51
Ті що гарно склали іспити, мабуть отримали відповіді на завдання ще до початку іспитів.
28.03.2026 16:45
Задание по толщине конверта определить валюту, номинал и сумму?
28.03.2026 16:45
На митниці завжди цілодобово пропонують хабар. Людина завжди має спокусу. Хіба що робот не буде брати гроші бо вони йому нах не потрібні.
28.03.2026 16:47
чомусь європейскі митники хабарів не беруть. мабудь тому що начальство з них цього не вимагає
28.03.2026 17:03
На митниці сьогодні доброчесні - завтра вже долярами пакують собі бесаги
28.03.2026 16:47
доброчесні митники! )))))) вони там хоч в вікно коли небудь виглядають, що на вулиці владці взагалі роблять, не кажучи вже про митників.
28.03.2026 16:50
хто може сказати, скільки було перезавантажень митниці?
чи, хтось марить, що сбу віддасть свою кормушку, за просто так?
28.03.2026 16:51
Доброчесні до того "завдання" просто не доходять...Елементарно не можуть зібрати потрібної суми...
28.03.2026 16:54
А недоброчесні склали добре. Ну... жопо робиш... прийдеться призначати недоброчесних))) Дебіли, *****...)))
28.03.2026 16:58
Тут вес дебелы? Кому вы про экзамены рассказываете? ФИГЕЦ! В эти сказки верит еще кто то? Тогда они ещё большие дебилы чем те кто сказки рассказывает!
28.03.2026 17:01
Вони просто мало "занесли".
28.03.2026 17:09
Богуславець так і сказав - ❌ уй вам, а не перезавантаження митниці. Кандидатів з кацапським слідом можна відсіяти ще до початку іспитів, але вони всеодно їх тягнуть, а потім розповідають всякі байки.
28.03.2026 17:16
 
 