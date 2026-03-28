Богуславець про перезавантаження митниці: Є дуже серйозні перестороги, кілька доброчесних кандидатів погано склали завдання

Наразі відбуваються фінальні співбесіди усіх кандидатів на керівні посади у митницю.

Про це голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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"З того, що мене засмучує, ми перевіряли всіх кандидатів, ми розуміємо, що є декілька людей, які є доброчесними, за якими ми не знайшли корупційного шлейфу, шлейфу незаконного майна, вони здали не дуже добре практичні завдання. Тобто, вони здали практичні завдання, як вони бачать кейси, неправильно відповідали на ці питання. Звичайно, що митники, у яких по 20 років досвіду - вони справились, тільки у нас є дуже серйозні перестороги. Можу назвати кілька прізвищ. Це наприклад, Мірошніченко (колишній керівник Одеської митниці)...Є також люди, що мають російський слід", - зазначила Богуславець.

Зокрема, за її словами, є кандидати, у яких батьки перебувають на окупованій території, а вони намагаються замовчувати цей факт.

Окрім того, вона зазначила, що за результатами опитування бізнесу, митниця наразі є найкорумпованішим органом.

"Митниця - номер один. Зараз її перезавантаження надзвичайно важливе", - додала Богуславець.

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