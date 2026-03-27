Свириденко та Зеленський блокують наш рух в ЄС – Мартина Богуславець // Без цензури. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва та голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у "Без цензури" аналізують, чому Верховна Рада дедалі гірше голосує за ключові рішення, хто насправді несе відповідальність за політичний збій у центрі влади і як ця криза б’є по антикорупційній політиці, співпраці з МВФ та відносинах з ЄС.

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Про що у випуску?

У розмові з Мартиною Богуславець розбираємо, чому проблему пропонують пояснювати "втомою депутатів", хоча в самому інтерв’ю вона пов’язується насамперед із діями Офісу президента, уряду та проваленою комунікацією з парламентом.

Окремо йдеться про роботу премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, залежність урядових рішень від Банкової, затягнуті або невиконані обіцянки щодо реформ, ризики для фінансової підтримки Заходу, тиск на антикорупційну інфраструктуру, ситуацію навколо генпрокурора, конкурс на митницю та проблеми в БЕБ. Значну частину розмови присвячено й корупції в армійській логістиці — зокрема схемам на закупівлях дров для військових.

Це відео буде корисним усім, хто хоче зрозуміти, чому парламентська криза в Україні не зводиться лише до голосів у залі, як політичні рішення впливають на довіру міжнародних партнерів, чому гальмуються антикорупційні реформи та що все це означає для руху України до Європейського Союзу.

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