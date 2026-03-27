Свириденко и Зеленский блокируют наше движение в ЕС - Мартина Богуславец // Без цензуры. ВИДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаева и руководитель Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец в программе "Без цензуры" анализируют, почему Верховная Рада все хуже голосует за ключевые решения, кто на самом деле несет ответственность за политический сбой в центре власти и как этот кризис сказывается на антикоррупционной политике, сотрудничестве с МВФ и отношениях с ЕС.
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О чем в выпуске?
- В беседе с Мартиной Богуславец разбираем, почему проблему предлагают объяснять "усталостью депутатов", хотя в самом интервью она связывается прежде всего с действиями Офиса президента, правительства и провальной коммуникацией с парламентом.
- Отдельно речь идет о работе премьер-министра Юлии Свириденко, зависимости правительственных решений от Банковой, затянутых или невыполненных обещаниях относительно реформ, рисках для финансовой поддержки Запада, давлении на антикоррупционную инфраструктуру, ситуации вокруг генпрокурора, конкурсе на таможню и проблемах в БЭБ. Значительная часть разговора посвящена и коррупции в армейской логистике - в частности, схемам при закупках дров для военных.
Это видео будет полезно всем, кто хочет понять, почему парламентский кризис в Украине сводится не только к голосам в зале, как политические решения влияют на доверие международных партнеров, почему тормозятся антикоррупционные реформы и что все это означает для движения Украины в Европейский Союз.
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