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Новости Видео Реформы в Украине Провал голосования в Раде
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Свириденко и Зеленский блокируют наше движение в ЕС - Мартина Богуславец // Без цензуры. ВИДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаева и руководитель Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец в программе "Без цензуры" анализируют, почему Верховная Рада все хуже голосует за ключевые решения, кто на самом деле несет ответственность за политический сбой в центре власти и как этот кризис сказывается на антикоррупционной политике, сотрудничестве с МВФ и отношениях с ЕС.

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О чем в выпуске?

  • В беседе с Мартиной Богуславец разбираем, почему проблему предлагают объяснять "усталостью депутатов", хотя в самом интервью она связывается прежде всего с действиями Офиса президента, правительства и провальной коммуникацией с парламентом.
  • Отдельно речь идет о работе премьер-министра Юлии Свириденко, зависимости правительственных решений от Банковой, затянутых или невыполненных обещаниях относительно реформ, рисках для финансовой поддержки Запада, давлении на антикоррупционную инфраструктуру, ситуации вокруг генпрокурора, конкурсе на таможню и проблемах в БЭБ. Значительная часть разговора посвящена и коррупции в армейской логистике - в частности, схемам при закупках дров для военных.

Это видео будет полезно всем, кто хочет понять, почему парламентский кризис в Украине сводится не только к голосам в зале, как политические решения влияют на доверие международных партнеров, почему тормозятся антикоррупционные реформы и что все это означает для движения Украины в Европейский Союз.

Смотрите также: Зе-бунт в Раде/Трамп проигрывает на выборах/Новая тактика войны /БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Автор: 

ВР (28820) Данилюк-Ярмолаева Марина (468)
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Топ комментарии
+20
Тут вони ніякої америки не відкрили; синьо-зелена шобла завжди робила лише вигляд, що йдуть до ЄС.
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27.03.2026 21:06 Ответить
+11
Навіщо їм Україна в ЄС?
Це ж життя з дотриманням Закону. А зараз? Роби, що хочеш і нічого тобі за це не буде, якщо ти привладний.
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27.03.2026 21:19 Ответить
+9
Пока у власти эта пошесть - нам не видеть Евросоюза. У них другие цели.
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27.03.2026 21:09 Ответить

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