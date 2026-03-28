Враг атаковал дронами Киевщину: пострадал человек, поврежден дом

Атака на Киевскую область: есть раненый и разрушения жилого дома

В Броварском районе Киевщины вследствие атаки российских дронов пострадал мужчина. Также поврежден частный дом.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

"Очередная атака вражеских дронов по мирному населению. В восточной части Броварщины поврежден частный дом. Вследствие взрывной волны мужчина 1959 года рождения получил травмы от осколков стекла", — говорится в сообщении. 

Ранения незначительные – в госпитализации не было необходимости, всю необходимую помощь мужчине оказали на месте.

Калашник призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Ранее мы сообщали, что вечером в субботу, 28 марта, российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Атветочку по їхній маскве!
28.03.2026 22:19
Знову з білорашки на Житомирщині вилазять, та то таке ж... Дрібнички 🤬. Головне спеців на схід ( арабський) та дрони туди ж :" захищати цівільноє насілєніє" в тому числі " харошіх" росіян 🤬🤬🤬.
28.03.2026 22:21
 
 