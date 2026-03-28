Враг атаковал дронами Киевщину: пострадал человек, поврежден дом
В Броварском районе Киевщины вследствие атаки российских дронов пострадал мужчина. Также поврежден частный дом.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской атаки
"Очередная атака вражеских дронов по мирному населению. В восточной части Броварщины поврежден частный дом. Вследствие взрывной волны мужчина 1959 года рождения получил травмы от осколков стекла", — говорится в сообщении.
Ранения незначительные – в госпитализации не было необходимости, всю необходимую помощь мужчине оказали на месте.
Калашник призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.
Атака дронов
Ранее мы сообщали, что вечером в субботу, 28 марта, российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
