Ворог атакував дронами Київщину: постраждала людина, пошкоджено будинок

У Броварському районі Київщини внаслідок атаки російських дронів постраждав чоловік. Також пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожої атаки

"Чергова атака ворожих дронів по мирному населенню. У східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок. Унаслідок вибухової хвилі чоловік 1959 року народження дістав травми від уламків скла", - йдеться у повідомленні.

Поранення незначні – у госпіталізації не було потреби, всю необхідну допомогу чоловіку надали на місці.

Калашник закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

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Атака дронів

Раніше ми повідомляли, що ввечері суботи, 28 березня, російські війська атакують Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

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