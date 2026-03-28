Ворог атакував дронами Київщину: постраждала людина, пошкоджено будинок
У Броварському районі Київщини внаслідок атаки російських дронів постраждав чоловік. Також пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожої атаки
"Чергова атака ворожих дронів по мирному населенню. У східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок. Унаслідок вибухової хвилі чоловік 1959 року народження дістав травми від уламків скла", - йдеться у повідомленні.
Поранення незначні – у госпіталізації не було потреби, всю необхідну допомогу чоловіку надали на місці.
Калашник закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.
Атака дронів
Раніше ми повідомляли, що ввечері суботи, 28 березня, російські війська атакують Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
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