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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері суботи, 28 березня, російські війська атакують Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 16:58 ПС повідомили:

  • Декілька БпЛА на півночі Чернігівщини, повз Семенівку/Холми, курс південний.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Білгород Дністровський район Одещини.

О 17:35 ПС повідомили:

  • Декілька груп БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Білгород Дністровський район Одещини.
  • БпЛА в Бериславському районі Херсонщини, курс північно-західний.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
  • БпЛА в центральні та південній частинах Сумщини, курс західний.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину/Полтавщину, - повідомлялося о 17:48.

БпЛА на Київщині повз Згурівку, курсом на Яготин, - повідомлялося о 18:01.

О 18:14 ПС повідомили:

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА на сході Київщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА на сході Черкащини, курсом на Кіровоградщину.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Білгород Дністровський район Одещини.
  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.

БпЛА на Кривий Ріг, - повідомлялося о 18:47.

Групи БпЛА на Київщині повз Згурівку, курсом на Яготин, - повідомлялося о 18:48.

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На Київщині працює ППО

Сили протиповітряної оборони працюють по російських дронах в Київській області.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомила Київська ОВА.

Мешканців Київщини  закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, не фіксувати роботу ППО й не викладати її в мережу.

Оновлення

Згодом ПС повідомили про:

  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне;
  • БпЛА на Миколаївщині, курс на Миколаїв зі сходу;
  • БпЛА на Київщині повз Кагарлик курсом на Білу Церкву.
  • БпЛА на Чернігівщині, курс на Чернігів.

БпЛА на Житомирщині

  • БпЛА на півночі Житомирщини,курс західний, - повідомлялося о 19:40. 
  • БпЛА з Житомирщини у напрямку Рокитне (Рівненщина), - повідомлялося о 19:57.

Рух дронів на півночі

  • БпЛА на Сумщині, курс Новгород-Сіверський\Шостка, - повідомлялося о 19:58.
  • БпЛА на північному-сході Чернігівщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 20:11.
  • БпЛА на Сумщині, курс на Хотінь, Миколаївку, Тростянець, - повідомлялося о 20:12. 

Нові групи дронів

БпЛА на м.Миколаїв зі сходу, - повідомлялося о 20:13. 

БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград; БпЛА на Сумщині, курс на Недригайлів, - повідомлялося о 20:23. 

Оновлення

У ніч на 29 березня триває атака російських дронів.

  • БпЛА в напрямку Миколаївщини, - повідомлялося о 00:02.
  • БпЛА на Миколаївщині, повз Березанку курсом на північ, - повідомлялося о 00:51.
  • БпЛА на Чернігівщині, курс на Полтавщину, - повідомлялося о 01:08. 

БпЛА курсом на м.Запоріжжя, - повідомлялося о 01:14.

БпЛА з Харківщини та Сумщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 01:23.

Група БпЛА на Сумщині та Чернігівщині,курс південно-західний, - повідомлялося о 01:44. 

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6088) Київська область (4695) ППО (4255) атака (1782)
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