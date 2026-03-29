Росіяни атакують Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 28 березня, російські війська атакують Україну ударними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 16:58 ПС повідомили:
- Декілька БпЛА на півночі Чернігівщини, повз Семенівку/Холми, курс південний.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Білгород Дністровський район Одещини.
О 17:35 ПС повідомили:
- Декілька груп БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Білгород Дністровський район Одещини.
- БпЛА в Бериславському районі Херсонщини, курс північно-західний.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
- БпЛА в центральні та південній частинах Сумщини, курс західний.
БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину/Полтавщину, - повідомлялося о 17:48.
БпЛА на Київщині повз Згурівку, курсом на Яготин, - повідомлялося о 18:01.
О 18:14 ПС повідомили:
- БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний.
- БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний.
- БпЛА на сході Київщини, курс південний/південно-західний.
- БпЛА на сході Черкащини, курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Білгород Дністровський район Одещини.
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
БпЛА на Кривий Ріг, - повідомлялося о 18:47.
Групи БпЛА на Київщині повз Згурівку, курсом на Яготин, - повідомлялося о 18:48.
На Київщині працює ППО
Сили протиповітряної оборони працюють по російських дронах в Київській області.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомила Київська ОВА.
Мешканців Київщини закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, не фіксувати роботу ППО й не викладати її в мережу.
Оновлення
Згодом ПС повідомили про:
- БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне;
- БпЛА на Миколаївщині, курс на Миколаїв зі сходу;
- БпЛА на Київщині повз Кагарлик курсом на Білу Церкву.
- БпЛА на Чернігівщині, курс на Чернігів.
БпЛА на Житомирщині
- БпЛА на півночі Житомирщини,курс західний, - повідомлялося о 19:40.
- БпЛА з Житомирщини у напрямку Рокитне (Рівненщина), - повідомлялося о 19:57.
Рух дронів на півночі
- БпЛА на Сумщині, курс Новгород-Сіверський\Шостка, - повідомлялося о 19:58.
- БпЛА на північному-сході Чернігівщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 20:11.
- БпЛА на Сумщині, курс на Хотінь, Миколаївку, Тростянець, - повідомлялося о 20:12.
Нові групи дронів
БпЛА на м.Миколаїв зі сходу, - повідомлялося о 20:13.
БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Павлоград; БпЛА на Сумщині, курс на Недригайлів, - повідомлялося о 20:23.
Оновлення
У ніч на 29 березня триває атака російських дронів.
- БпЛА в напрямку Миколаївщини, - повідомлялося о 00:02.
- БпЛА на Миколаївщині, повз Березанку курсом на північ, - повідомлялося о 00:51.
- БпЛА на Чернігівщині, курс на Полтавщину, - повідомлялося о 01:08.
БпЛА курсом на м.Запоріжжя, - повідомлялося о 01:14.
БпЛА з Харківщини та Сумщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 01:23.
Група БпЛА на Сумщині та Чернігівщині,курс південно-західний, - повідомлялося о 01:44.
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