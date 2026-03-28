Россияне атакуют Украину ударными дронами: на Киевщине работает ПВО

Вечером в субботу, 28 марта, российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 16:58 ВС сообщили:

Несколько БПЛА на севере Черниговской области, мимо Семеновки/Холмов, курс южный.

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Южное.

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Белгород-Днестровский район Одесской области.

В 17:35 ВС сообщили:

Несколько групп БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный.

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Белгород-Днестровский район Одесской области.

БПЛА в Бериславском районе Херсонской области, курс северо-западный.

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Пивденное.

БПЛА в центральной и южной частях Сумской области, курс западный.

БПЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевскую/Полтавскую области, - сообщалось в 17:48.

БПЛА в Киевской области мимо Згуровки, курсом на Яготин, - сообщалось в 18:01.

В 18:14 ВС сообщили:

БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный.

БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс южный.

БПЛА на востоке Киевской области, курс южный/юго-западный.

БПЛА на востоке Черкасской области, курс на Кировоградскую область.

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Белгород-Днестровский район Одесской области.

БПЛА из акватории Черного моря, курс на Пивденное.

БПЛА на Кривой Рог, - сообщалось в 18:47.

Группы БПЛА в Киевской области мимо Згуровки, курсом на Яготин, - сообщалось в 18:48.

В Киевской области работает ПВО

Силы противовоздушной обороны работают по российским дронам в Киевской области.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", — сообщила Киевская ОВА.

Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, не фиксировать работу ПВО и не выкладывать ее в сеть.

