Россияне атакуют Украину ударными дронами: на Киевщине работает ПВО
Вечером в субботу, 28 марта, российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 16:58 ВС сообщили:
- Несколько БПЛА на севере Черниговской области, мимо Семеновки/Холмов, курс южный.
- БПЛА из акватории Черного моря, курс на Южное.
- БПЛА из акватории Черного моря, курс на Белгород-Днестровский район Одесской области.
В 17:35 ВС сообщили:
- Несколько групп БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный.
- БПЛА из акватории Черного моря, курс на Белгород-Днестровский район Одесской области.
- БПЛА в Бериславском районе Херсонской области, курс северо-западный.
- БПЛА из акватории Черного моря, курс на Пивденное.
- БПЛА в центральной и южной частях Сумской области, курс западный.
БПЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевскую/Полтавскую области, - сообщалось в 17:48.
БПЛА в Киевской области мимо Згуровки, курсом на Яготин, - сообщалось в 18:01.
В 18:14 ВС сообщили:
- БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный.
- БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс южный.
- БПЛА на востоке Киевской области, курс южный/юго-западный.
- БПЛА на востоке Черкасской области, курс на Кировоградскую область.
- БПЛА из акватории Черного моря, курс на Белгород-Днестровский район Одесской области.
- БПЛА из акватории Черного моря, курс на Пивденное.
БПЛА на Кривой Рог, - сообщалось в 18:47.
Группы БПЛА в Киевской области мимо Згуровки, курсом на Яготин, - сообщалось в 18:48.
В Киевской области работает ПВО
Силы противовоздушной обороны работают по российским дронам в Киевской области.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БПЛА. Силы ПВО работают по целям", — сообщила Киевская ОВА.
Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, не фиксировать работу ПВО и не выкладывать ее в сеть.
