29 марта в 3:00 ночи Украина перешла на летнее время

В ночь на воскресенье, 29 марта, Украина перешла на летнее время - часы переводят на час вперед.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В три часа ночи по киевскому времени часовую стрелку необходимо было перевести на один час вперед (на 4:00).

Современные электронные устройства, такие как смартфоны, ноутбуки, планшеты, обычно обновляют время автоматически через сетевые настройки.

Тогда как механические часы и будильники придется переводить вручную.

Практика перевода часов на зимнее и летнее время регулируется постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

