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29 березня о 3:00 ночі Україна перейде на літній час
У ніч на неділю, 29 березня, Україна перейде на літній час - годинники переводять на годину вперед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
О третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед (на 4:00).
Сучасні електронні пристрої, такі як смартфони, ноутбуки, планшети, зазвичай оновлюють час автоматично через мережеві налаштування.
Тоді як механічні годинники та будильники доведеться переводити вручну.
- Практика переведення годинників на зимовий і літній час регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Топ коментарі
+8 polini orop
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+6 Sergei UA
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+4 Vv Tt
показати весь коментар29.03.2026 00:47 Відповісти Посилання
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