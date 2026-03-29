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Новини Перехід на літній час
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29 березня о 3:00 ночі Україна перейде на літній час

Україна сьогодні вночі переходить на літній час

У ніч на неділю, 29 березня, Україна перейде на літній час - годинники переводять на годину вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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О третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед (на 4:00).

Сучасні електронні пристрої, такі як смартфони, ноутбуки, планшети, зазвичай оновлюють час автоматично через мережеві налаштування.

Тоді як механічні годинники та будильники доведеться переводити вручну.

  • Практика переведення годинників на зимовий і літній час регулюється постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Читайте також: Зеленський не планує підписувати законопроєкт про переведення годинників на літній та зимовий час, - ЗМІ

Автор: 

час (90) годинник (75)
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Топ коментарі
+8
Дурість та анахронізм
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29.03.2026 00:49 Відповісти
+6
Задрали !
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29.03.2026 00:53 Відповісти
+4
а сенс?
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29.03.2026 00:47 Відповісти

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