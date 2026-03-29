Россия нанесла удар по гражданскому автомобилю в Херсоне: погибла женщина, мужчина ранен. ВИДЕО

Сегодня, 29 марта, около 11:00 российские террористы нанесли удар с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Погибла женщина

Отмечается, что от полученных травм на месте погибла 43-летняя женщина.

Ранен мужчина

Также скорая доставила в больницу в состоянии средней тяжести 74-летнего мужчину. Он получил контузию, осколочные ранения руки, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

29.03.2026 12:25 Ответить
Трампу, Венсу, Рубіо та їх оточенню, глибоко байдуже, як набожним християнам на ті криваві злочини в Україні, що х робить воєнний злочинець ******, який чомусь, ошивається в Радбезі ООН !?!?!
показать весь комментарий
29.03.2026 12:55 Ответить
вони юдо-християни, їм пофіг на інших християн, головне захистити святий ізраїль, який за їх віруваннями є шляхом до порятунку
показать весь комментарий
29.03.2026 14:05 Ответить
 
 