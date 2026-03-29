Россия нанесла удар по гражданскому автомобилю в Херсоне: погибла женщина, мужчина ранен. ВИДЕО
Сегодня, 29 марта, около 11:00 российские террористы нанесли удар с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Погибла женщина
Отмечается, что от полученных травм на месте погибла 43-летняя женщина.
Ранен мужчина
Также скорая доставила в больницу в состоянии средней тяжести 74-летнего мужчину. Он получил контузию, осколочные ранения руки, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Az AZLK
показать весь комментарий29.03.2026 12:25 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий29.03.2026 12:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий29.03.2026 14:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
