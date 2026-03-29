Россия нанесла удар по гражданскому автомобилю в Херсоне: погибла женщина, мужчина ранен. ВИДЕО

Сегодня, 29 марта, около 11:00 российские террористы нанесли удар с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Погибла женщина

Отмечается, что от полученных травм на месте погибла 43-летняя женщина.

Ранен мужчина

Также скорая доставила в больницу в состоянии средней тяжести 74-летнего мужчину. Он получил контузию, осколочные ранения руки, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

