Умер украинский дипломат Евгений Микитенко
Украина потеряла выдающегося дипломата и специалиста по арабскому миру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Галины Винарчук, бывшей руководительницы представительства Qatar Airways в Украине.
"Очень печальная новость, в которую не хочется верить... Выдающийся арабист, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Катаре и Египте Евгений Микитенко неожиданно ушел из жизни", — написала Винарчук в Facebook.
Дипломатическая карьера Евгения Микитенко
Евгений Микитенко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Катаре с 28 декабря 2012 года по 27 февраля 2019 года. После этого, с 11 апреля 2019 года по 6 октября 2021 года, он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Египте.
