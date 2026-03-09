Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Испании Юлию Соколовскую послом в Андорре по совместительству.

Об этом сообщает указ главы государства №229/2026.

Назначение на должность посла по совместительству

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания Соколовскую Юлию Сергеевну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Андорра по совместительству", - говорится в указе.

Подробнее о Юлии Соколовской

Юлия Соколовская — украинская политическая и общественная деятельница. Родилась в 1985 году.

В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, также училась в Объединенном венском институте. В 2016 году получила второе высшее образование в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".

С 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года работала министром социальной политики Украины.

С 12 марта 2020 года по 5 сентября 2024 года была заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

21 июля 2025 года назначена на должности Посла Украины в Испании и Постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству.

