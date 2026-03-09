Зеленский назначил посла в Испании Юлию Соколовскую послом в Андорре по совместительству
Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Испании Юлию Соколовскую послом в Андорре по совместительству.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №229/2026.
Назначение на должность посла по совместительству
"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания Соколовскую Юлию Сергеевну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Андорра по совместительству", - говорится в указе.
Подробнее о Юлии Соколовской
Юлия Соколовская — украинская политическая и общественная деятельница. Родилась в 1985 году.
- В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, также училась в Объединенном венском институте. В 2016 году получила второе высшее образование в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".
- С 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года работала министром социальной политики Украины.
- С 12 марта 2020 года по 5 сентября 2024 года была заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
- 21 июля 2025 года назначена на должности Посла Украины в Испании и Постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству.
Топ комментарии
+10 Снарк Льюїс
показать весь комментарий09.03.2026 17:50 Ответить Ссылка
+7 Старый зольдат
показать весь комментарий09.03.2026 17:50 Ответить Ссылка
+5 krot_lub
показать весь комментарий09.03.2026 17:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- хенде хох!
- так це є по німецькі!
- значить знаю ще й німецьку!" (С) ))
На цьому все.
Чергова єрмаківська падла пішла на запасний аеродром.
В європах цим вже нікого не звабиш
Корабельна сосНа.
І це вважається вагомою підставою для призначення на дипломатичну службу?
Який піп така й парафія.
Ганьба голобородьку та його посіпакам! 🤮
Це призначення ідеально вписується в тренд Зеленського: кумівство та лояльність вище професіоналізму. Раніше ми вже бачили це ,,кадрове диво'': Весільний фотограф як консул у Мюнхені (Вадим Костюк) - ну а що, робити гарні фото для Instagram! Кінологи, сексологи та інструкторки по міньету , які ставали обличчям України, - це взагалі окремий вид ,,мистецтва''.
Наслідки? О, вони катастрофічні. На дипломатичному фронті, де зараз вирішується доля України, ми маємо не професійну роботу, а імітацію діяльності та хаос. Замість лобіювання зброї та санкцій - провали на міжнародній арені. Професійна дипломатія - це про отримання ракет, озброєння , систем ППО, а не про ,,фотосесії'' і сексуальні поради і уроки. Але ж кому потрібен професіоналізм, коли можна просто довірити найважливіші питання людям, які ,,по приколу''?