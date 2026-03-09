РУС
Новости Назначение послов Украины
795 26

Зеленский назначил посла в Испании Юлию Соколовскую послом в Андорре по совместительству

Соколовская будет представлять Украину еще и в Андорре: указ Президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Испании Юлию Соколовскую послом в Андорре по совместительству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №229/2026.

Назначение на должность посла по совместительству 

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания Соколовскую Юлию Сергеевну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Андорра по совместительству", - говорится в указе.

Подробнее о Юлии Соколовской

Юлия Соколовская — украинская политическая и общественная деятельница. Родилась в 1985 году.

  • В 2007 году окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, также училась в Объединенном венском институте. В 2016 году получила второе высшее образование в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".
  • С 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года работала министром социальной политики Украины. 
  • С 12 марта 2020 года по 5 сентября 2024 года была заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
  • 21 июля 2025 года назначена на должности Посла Украины в Испании и Постоянного представителя Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству.

Автор: 

Андорра (2) Зеленский Владимир (10753) Испания (180) посол (191) Соколовская Юлия (2)
Топ комментарии
+10
З 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року була заступницею Керівника Офісу Президента України.

На цьому все.
Чергова єрмаківська падла пішла на запасний аеродром.
09.03.2026 17:50 Ответить
+7
Даааа, замість фахових дипломатів призначає цей липовий поц-юрист кого завгодно.
09.03.2026 17:50 Ответить
+5
Ще й як «потягне».
Корабельна сосНа.
09.03.2026 17:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А хай скаже шото по-андорськи
09.03.2026 17:50 Ответить
" - а скажи шось по андорські.
- хенде хох!
- так це є по німецькі!
- значить знаю ще й німецьку!" (С) ))
09.03.2026 17:53 Ответить
Там майже всі говорять іспанською, Єслі Шо...
09.03.2026 17:55 Ответить
Официально на каталонском, родном языке Мерседес из "Графа Монте-Кристо"(А.Дюма).
09.03.2026 17:59 Ответить
Даааа, замість фахових дипломатів призначає цей липовий поц-юрист кого завгодно.
09.03.2026 17:50 Ответить
Головне не ким ти був, а головне навіщо тебе туди ставлять.
показать весь комментарий
09.03.2026 18:04 Ответить
З 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року була заступницею Керівника Офісу Президента України.

На цьому все.
Чергова єрмаківська падла пішла на запасний аеродром.
09.03.2026 17:50 Ответить
Пройшла курси, насмокталася практики, придбала лосіни і ось уже, готова послиця від папіка…. Корабельних сосок чимало у аброхамія і кірієнка, баба да… баба да…
09.03.2026 17:55 Ответить
В лосінах - то виключно для послиць в країни Близького Сходу.
В європах цим вже нікого не звабиш
09.03.2026 18:02 Ответить
Потягне?
09.03.2026 17:51 Ответить
Ще й як «потягне».
Корабельна сосНа.
09.03.2026 17:54 Ответить
Як пилосос....
09.03.2026 17:54 Ответить
Українською пилосмок.
09.03.2026 17:56 Ответить
Астанавитесь...Віктор Фьодоровіч
09.03.2026 18:00 Ответить
Це ти астанавісь впихувати підірастізми в українську мову.
09.03.2026 18:15 Ответить
з послицями у зєлі напряжонка. усіх по всих окружних вже повиловлювали ))
09.03.2026 17:51 Ответить
На окружній занепокоєння глибоке, АНАЛтабу проводить зустрічі з кандидатками….
09.03.2026 17:57 Ответить
З 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року була заступницею Керівника Офісу Президента України. Джерело: https://censor.net/ua/n3604348

І це вважається вагомою підставою для призначення на дипломатичну службу?
09.03.2026 17:51 Ответить
"каков поп такой приход"
Який піп така й парафія.
09.03.2026 17:54 Ответить
Щоб не могли дістати та допитати про єрмаків та міндічів?
09.03.2026 17:54 Ответить
У нее усы и кадык...
09.03.2026 17:55 Ответить
Ще одне "пташенятко" випало з ОПи і отримало посаду посла, не маючи профільної освіти.
Ганьба голобородьку та його посіпакам! 🤮
09.03.2026 17:59 Ответить
а ще в катар
09.03.2026 18:04 Ответить
Люди єрмака і далі всім керують
09.03.2026 18:14 Ответить
Чергова ,,блискуча'' кадрова перемога! Призначити посла в Іспанії ще й послом в Андоррі за сумісництвом - це просто рівень ,,дипломатії 80-го рівня'' від Офісу Президента. Звісно, у нас же так багато професійних дипломатів, що краще навантажити одну людину, яка, мабуть, ,,дуже розбирається'' у специфіці карликової гірської країни, ніж призначити когось профільного.
Це призначення ідеально вписується в тренд Зеленського: кумівство та лояльність вище професіоналізму. Раніше ми вже бачили це ,,кадрове диво'': Весільний фотограф як консул у Мюнхені (Вадим Костюк) - ну а що, робити гарні фото для Instagram! Кінологи, сексологи та інструкторки по міньету , які ставали обличчям України, - це взагалі окремий вид ,,мистецтва''.
Наслідки? О, вони катастрофічні. На дипломатичному фронті, де зараз вирішується доля України, ми маємо не професійну роботу, а імітацію діяльності та хаос. Замість лобіювання зброї та санкцій - провали на міжнародній арені. Професійна дипломатія - це про отримання ракет, озброєння , систем ППО, а не про ,,фотосесії'' і сексуальні поради і уроки. Але ж кому потрібен професіоналізм, коли можна просто довірити найважливіші питання людям, які ,,по приколу''?
09.03.2026 18:14 Ответить
 
 