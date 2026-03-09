Зеленський призначив посла в Іспанії Юлію Соколовську послом в Андоррі за сумісництвом
Президент України Володимир Зеленський призначив посла в Іспанії Юлію Соколовську послом в Андоррі за сумісництвом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ глави держави №229/2026.
Призначення на посаду посла за сумісництвом
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Соколовську Юлію Сергіївну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом", - сказано в указі.
Більше про Юлію Соколовську
Юлія Соколовська — українська політична та громадська діячка. Народилася 1985 року.
- У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, також навчалася в Об'єднаному віденському інституті. У 2016 здобула другу вищу освіту в Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління".
- З 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року працювала міністеркою соціальної політики України.
- З 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року була заступницею Керівника Офісу Президента України.
- 21 липня 2025 року призначена на посади Посла України в Іспанії та Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО) за сумісництвом.
Топ коментарі
+25 Снарк Льюїс
показати весь коментар09.03.2026 17:50 Відповісти Посилання
+23 Старый зольдат
показати весь коментар09.03.2026 17:50 Відповісти Посилання
+12 krot_lub
показати весь коментар09.03.2026 17:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- хенде хох!
- так це є по німецькі!
- значить знаю ще й німецьку!" (С) ))
Зеленському показали лише, де він має підписати отой папір…. Тестували, інші дяді!!!
Бо Лєнка їй патли порве…
На цьому все.
Чергова єрмаківська падла пішла на запасний аеродром.
В європах цим вже нікого не звабиш
Корабельна сосНа.
+5
Всі назви -
«пилосос», «пилосмок» та «порохотяг» - є правильними та зафіксовані в українських словниках.
Огляд від ШІ
В українській мові слово «сосати»
не є літературним. Замість нього слід вживати слова https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8&oq=%D1%87%D0%B8+%D1%94+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEzMjg0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfA6MxBOBdzCbOYkGWIH5HxJq33A0nJ9-2OO5eji90eXc1UcgRd50S7HiEqc2zuuRmrEx-1VPQ9JkGKwuxY7ge9jnjYKddeX0CeN5jFpnV4tbaJtadyaWgyQ5GXjSzLcvCXzJko1a7nFndPvS4PnSA_Xyk2iWh6djrlpte-14Nsvp8A&csui=3&ved=2ahUKEwjOv5vSoZOTAxXBGxAIHT23CxMQgK4QegQIARAC смоктати або https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8&oq=%D1%87%D0%B8+%D1%94+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEzMjg0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfA6MxBOBdzCbOYkGWIH5HxJq33A0nJ9-2OO5eji90eXc1UcgRd50S7HiEqc2zuuRmrEx-1VPQ9JkGKwuxY7ge9jnjYKddeX0CeN5jFpnV4tbaJtadyaWgyQ5GXjSzLcvCXzJko1a7nFndPvS4PnSA_Xyk2iWh6djrlpte-14Nsvp8A&csui=3&ved=2ahUKEwjOv5vSoZOTAxXBGxAIHT23CxMQgK4QegQIARAD ссати. Це запозичення з російської мови, яке іноді використовується в розмовному мовленні, але є помилковим
І це вважається вагомою підставою для призначення на дипломатичну службу?
Який піп така й парафія.
Ганьба голобородьку та його посіпакам! 🤮
Це призначення ідеально вписується в тренд Зеленського: кумівство та лояльність вище професіоналізму. Раніше ми вже бачили це ,,кадрове диво'': Весільний фотограф як консул у Мюнхені (Вадим Костюк) - ну а що, робити гарні фото для Instagram! Кінологи, сексологи та інструкторки по міньету , які ставали обличчям України, - це взагалі окремий вид ,,мистецтва''.
Наслідки? О, вони катастрофічні. На дипломатичному фронті, де зараз вирішується доля України, ми маємо не професійну роботу, а імітацію діяльності та хаос. Замість лобіювання зброї та санкцій - провали на міжнародній арені. Професійна дипломатія - це про отримання ракет, озброєння , систем ППО, а не про ,,фотосесії'' і сексуальні поради і уроки. Але ж кому потрібен професіоналізм, коли можна просто довірити найважливіші питання людям, які ,,по приколу''?