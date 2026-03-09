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Новини Призначення послів Укрїни
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Зеленський призначив посла в Іспанії Юлію Соколовську послом в Андоррі за сумісництвом

Соколовська представлятиме Україну ще й в Андоррі: указ Президента

Президент України Володимир Зеленський призначив посла в Іспанії Юлію Соколовську послом в Андоррі за сумісництвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ глави держави №229/2026.

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Призначення на посаду посла за сумісництвом 

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Соколовську Юлію Сергіївну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом", - сказано в указі.

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Більше про Юлію Соколовську

Юлія Соколовська — українська політична та громадська діячка. Народилася 1985 року.

  • У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, також навчалася в Об'єднаному віденському інституті. У 2016 здобула другу вищу освіту в Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління".
  • З 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року працювала міністеркою соціальної політики України. 
  • З 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року була заступницею Керівника Офісу Президента України.
  • 21 липня 2025 року призначена на посади Посла України в Іспанії та Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО) за сумісництвом.

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Автор: 

Андорра (3) Зеленський Володимир (28028) Іспанія (998) посол (1139) Соколовська Юлія (41)
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Топ коментарі
+25
З 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року була заступницею Керівника Офісу Президента України.

На цьому все.
Чергова єрмаківська падла пішла на запасний аеродром.
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09.03.2026 17:50 Відповісти
+23
Даааа, замість фахових дипломатів призначає цей липовий поц-юрист кого завгодно.
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09.03.2026 17:50 Відповісти
+12
Ще й як «потягне».
Корабельна сосНа.
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09.03.2026 17:54 Відповісти
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А хай скаже шото по-андорськи
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09.03.2026 17:50 Відповісти
" - а скажи шось по андорські.
- хенде хох!
- так це є по німецькі!
- значить знаю ще й німецьку!" (С) ))
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09.03.2026 17:53 Відповісти
Там майже всі говорять іспанською, Єслі Шо...
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09.03.2026 17:55 Відповісти
Официально на каталонском, родном языке Мерседес из "Графа Монте-Кристо"(А.Дюма).
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09.03.2026 17:59 Відповісти
Офіційно так, каталоснська. Але в побуті так як і у нас в містах від центральної до східної частини України більшість говорить кацапською, а у них іспанською.
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09.03.2026 18:21 Відповісти
Бесспорно.
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09.03.2026 18:22 Відповісти
Даааа, замість фахових дипломатів призначає цей липовий поц-юрист кого завгодно.
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09.03.2026 17:50 Відповісти
Головне не ким ти був, а головне навіщо тебе туди ставлять.
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09.03.2026 18:04 Відповісти
Дай боже шоб ви попали до асенізатора якого вчора призначили стоматологом.
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09.03.2026 18:26 Відповісти
Ну, це не він так вирішив, а єрмак з шоблою папіків з директоратів опу!!
Зеленському показали лише, де він має підписати отой папір…. Тестували, інші дяді!!!
Бо Лєнка їй патли порве…
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09.03.2026 19:18 Відповісти
Не факт.
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09.03.2026 20:25 Відповісти
З 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року була заступницею Керівника Офісу Президента України.

На цьому все.
Чергова єрмаківська падла пішла на запасний аеродром.
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09.03.2026 17:50 Відповісти
Пройшла курси, насмокталася практики, придбала лосіни і ось уже, готова послиця від папіка…. Корабельних сосок чимало у аброхамія і кірієнка, баба да… баба да…
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09.03.2026 17:55 Відповісти
В лосінах - то виключно для послиць в країни Близького Сходу.
В європах цим вже нікого не звабиш
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09.03.2026 18:02 Відповісти
Потягне?
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09.03.2026 17:51 Відповісти
Ще й як «потягне».
Корабельна сосНа.
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09.03.2026 17:54 Відповісти
Як пилосос....
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09.03.2026 17:54 Відповісти
Українською пилосмок.
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09.03.2026 17:56 Відповісти
Астанавитесь...Віктор Фьодоровіч
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09.03.2026 18:00 Відповісти
Це ти астанавісь впихувати підірастізми в українську мову.
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09.03.2026 18:15 Відповісти
Вікторе зроби домашнє завдання на завтра,помий ноги,почисть зубчики та приготуйся до сну....
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09.03.2026 18:44 Відповісти
Потужно...дуже потужно...
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09.03.2026 18:45 Відповісти
До потужного та його електорату не маю ніякого відношення і поваги.
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09.03.2026 18:47 Відповісти



+5

Всі назви -
«пилосос», «пилосмок» та «порохотяг» - є правильними та зафіксовані в українських словниках.
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09.03.2026 18:39 Відповісти
ТСН...

Огляд від ШІ

В українській мові слово «сосати»
не є літературним. Замість нього слід вживати слова https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8&oq=%D1%87%D0%B8+%D1%94+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEzMjg0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfA6MxBOBdzCbOYkGWIH5HxJq33A0nJ9-2OO5eji90eXc1UcgRd50S7HiEqc2zuuRmrEx-1VPQ9JkGKwuxY7ge9jnjYKddeX0CeN5jFpnV4tbaJtadyaWgyQ5GXjSzLcvCXzJko1a7nFndPvS4PnSA_Xyk2iWh6djrlpte-14Nsvp8A&csui=3&ved=2ahUKEwjOv5vSoZOTAxXBGxAIHT23CxMQgK4QegQIARAC смоктати або https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8&oq=%D1%87%D0%B8+%D1%94+%D0%B2+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTEzMjg0ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfA6MxBOBdzCbOYkGWIH5HxJq33A0nJ9-2OO5eji90eXc1UcgRd50S7HiEqc2zuuRmrEx-1VPQ9JkGKwuxY7ge9jnjYKddeX0CeN5jFpnV4tbaJtadyaWgyQ5GXjSzLcvCXzJko1a7nFndPvS4PnSA_Xyk2iWh6djrlpte-14Nsvp8A&csui=3&ved=2ahUKEwjOv5vSoZOTAxXBGxAIHT23CxMQgK4QegQIARAD ссати. Це запозичення з російської мови, яке іноді використовується в розмовному мовленні, але є помилковим
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09.03.2026 18:44 Відповісти
з послицями у зєлі напряжонка. усіх по всих окружних вже повиловлювали ))
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09.03.2026 17:51 Відповісти
На окружній занепокоєння глибоке, АНАЛтабу проводить зустрічі з кандидатками….
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09.03.2026 17:57 Відповісти
З 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року була заступницею Керівника Офісу Президента України. Джерело: https://censor.net/ua/n3604348

І це вважається вагомою підставою для призначення на дипломатичну службу?
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09.03.2026 17:51 Відповісти
"каков поп такой приход"
Який піп така й парафія.
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09.03.2026 17:54 Відповісти
Щоб не могли дістати та допитати про єрмаків та міндічів?
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09.03.2026 17:54 Відповісти
У нее усы и кадык...
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09.03.2026 17:55 Відповісти
Ще одне "пташенятко" випало з ОПи і отримало посаду посла, не маючи профільної освіти.
Ганьба голобородьку та його посіпакам! 🤮
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09.03.2026 17:59 Відповісти
а ще в катар
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09.03.2026 18:04 Відповісти
Люди єрмака і далі всім керують
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09.03.2026 18:14 Відповісти
Чергова ,,блискуча'' кадрова перемога! Призначити посла в Іспанії ще й послом в Андоррі за сумісництвом - це просто рівень ,,дипломатії 80-го рівня'' від Офісу Президента. Звісно, у нас же так багато професійних дипломатів, що краще навантажити одну людину, яка, мабуть, ,,дуже розбирається'' у специфіці карликової гірської країни, ніж призначити когось профільного.
Це призначення ідеально вписується в тренд Зеленського: кумівство та лояльність вище професіоналізму. Раніше ми вже бачили це ,,кадрове диво'': Весільний фотограф як консул у Мюнхені (Вадим Костюк) - ну а що, робити гарні фото для Instagram! Кінологи, сексологи та інструкторки по міньету , які ставали обличчям України, - це взагалі окремий вид ,,мистецтва''.
Наслідки? О, вони катастрофічні. На дипломатичному фронті, де зараз вирішується доля України, ми маємо не професійну роботу, а імітацію діяльності та хаос. Замість лобіювання зброї та санкцій - провали на міжнародній арені. Професійна дипломатія - це про отримання ракет, озброєння , систем ППО, а не про ,,фотосесії'' і сексуальні поради і уроки. Але ж кому потрібен професіоналізм, коли можна просто довірити найважливіші питання людям, які ,,по приколу''?
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09.03.2026 18:14 Відповісти
Не кіпішуйте; не "по пріколу", а за наказом пуйла (через "козиря").
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09.03.2026 19:11 Відповісти
Замість дипломатів тільки сосни.
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09.03.2026 18:44 Відповісти
А що фахівців--міжнародників,дипломатів немає,виші не готовлять,то можна кухарок ставити на дипломатичні посади Про які успіхи за кордоном,коли вони бачать .хто в нас керує дипломатією Таке і відношення,коли хловчики граються в пісочниці.
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09.03.2026 19:03 Відповісти
 
 