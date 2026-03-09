Президент України Володимир Зеленський призначив посла в Іспанії Юлію Соколовську послом в Андоррі за сумісництвом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ глави держави №229/2026.

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Призначення на посаду посла за сумісництвом

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Соколовську Юлію Сергіївну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом", - сказано в указі.

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Більше про Юлію Соколовську

Юлія Соколовська — українська політична та громадська діячка. Народилася 1985 року.

У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, також навчалася в Об'єднаному віденському інституті. У 2016 здобула другу вищу освіту в Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління".

З 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року працювала міністеркою соціальної політики України.

З 12 березня 2020 року по 5 вересня 2024 року була заступницею Керівника Офісу Президента України.

21 липня 2025 року призначена на посади Посла України в Іспанії та Постійним представником України при Всесвітній туристичній організації (ВТО) за сумісництвом.

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