Помер український дипломат Євген Микитенко

Україна втратила видатного дипломата та фахівця з арабського світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Галини Винарчук, екскерівниці представництва Qatar Airways в Україні.

"Дуже сумна новина, в яку не хочеться вірити... Видатний арабіст, надзвичайний та повноважний посол України в Катарі, Єгипті Євген Микитенко несподівано пішов із життя", - написала Винарчук у Фейсбуці.

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Дипломатична кар’єра Євгена Микитенка

Євген Микитенко обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Катарі з 28 грудня 2012 року по 27 лютого 2019 року. Після цього, з 11 квітня 2019 року по 6 жовтня 2021 року, він був надзвичайним і повноважним послом України в Єгипті.

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