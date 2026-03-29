В детском саду на Львовщине зафиксировано массовое отравление детей

В Сокале на Львовщине произошло массовое пищевое отравление детей в детском саду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

В течение 27–29 марта в местные больницы были госпитализированы десять воспитанников учреждения. У всех детей наблюдались симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Расследование и действия специалистов

Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний сообщает, что все заболевшие питались в одном дошкольном учреждении города. Специалисты совместно с Госпродпотребслужбой проводят эпидемиологическое расследование.

"Опрашиваются дети и их родители, отбираются образцы пищевых продуктов, воды и смывы для лабораторного исследования, а также обследуются работники учреждения", — отметили в центре.

Источник инфекции и способы передачи в настоящее время устанавливаются.

Правовые последствия и профилактика

Полиция Львовской области возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За нарушение виновным грозит штраф, арест или ограничение/лишение свободы до трех лет.

Людська недбалість і намагання заробити грошей, як і у тих зкацаплених істот, хто палить машини Захисників України та комутаційні шафи на залізниці України !!!
Вони теж шукають гешефтних дєньог….
29.03.2026 23:10 Ответить
Можна далі не розслідувати - Вам вже все ясно?
29.03.2026 23:29 Ответить
Дві доби пройшло - "а віз і нині там..."
29.03.2026 23:15 Ответить
Не всі аналізи робляться миттєво. Бакпосів, наприклад, треба чекати днів 5, поки воно "виросте" і можна зрозуміти, що воно таке. Може бути сальмонельоз чи щось інше.
29.03.2026 23:53 Ответить
кухня, привіт
29.03.2026 23:42 Ответить
На прикінці 90х лептоспироз по садках гуляв. Щури овочі гризли..багато дітей померло.
29.03.2026 23:45 Ответить
 
 