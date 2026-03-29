В детском саду на Львовщине зафиксировано массовое отравление детей
В Сокале на Львовщине произошло массовое пищевое отравление детей в детском саду.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики заболеваний.
В течение 27–29 марта в местные больницы были госпитализированы десять воспитанников учреждения. У всех детей наблюдались симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.
Расследование и действия специалистов
Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний сообщает, что все заболевшие питались в одном дошкольном учреждении города. Специалисты совместно с Госпродпотребслужбой проводят эпидемиологическое расследование.
"Опрашиваются дети и их родители, отбираются образцы пищевых продуктов, воды и смывы для лабораторного исследования, а также обследуются работники учреждения", — отметили в центре.
Источник инфекции и способы передачи в настоящее время устанавливаются.
Правовые последствия и профилактика
Полиция Львовской области возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За нарушение виновным грозит штраф, арест или ограничение/лишение свободы до трех лет.
Вони теж шукають гешефтних дєньог….