В детском саду на Львовщине зафиксировано массовое отравление детей

В Сокале на Львовщине произошло массовое пищевое отравление детей в детском саду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

В течение 27–29 марта в местные больницы были госпитализированы десять воспитанников учреждения. У всех детей наблюдались симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Расследование и действия специалистов

Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний сообщает, что все заболевшие питались в одном дошкольном учреждении города. Специалисты совместно с Госпродпотребслужбой проводят эпидемиологическое расследование.

"Опрашиваются дети и их родители, отбираются образцы пищевых продуктов, воды и смывы для лабораторного исследования, а также обследуются работники учреждения", — отметили в центре.

Источник инфекции и способы передачи в настоящее время устанавливаются.

Правовые последствия и профилактика

Полиция Львовской области возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За нарушение виновным грозит штраф, арест или ограничение/лишение свободы до трех лет.

