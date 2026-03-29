У дитсадку на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей
У Сокалі на Львівщині сталося масове харчове отруєння дітей у дитячому садку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж 27–29 березня до місцевих лікарень госпіталізували десятьох вихованців закладу. У всіх дітей спостерігалися симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі та діарея. Стан пацієнтів оцінюють як середньої тяжкості.
Розслідування та дії фахівців
Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє, що всі хворі харчувалися в одному дошкільному закладі міста. Фахівці разом із Держпродспоживслужбою проводять епідеміологічне розслідування.
"Опитуються діти та їхні батьки, відбираються зразки харчових продуктів, води та змиви для лабораторного дослідження, а також обстежуються працівники закладу", — зазначили у центрі.
Джерело інфекції та способи передачі наразі встановлюються.
Правові наслідки та профілактика
Поліція Львівської області розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням). За порушення винним загрожує штраф, арешт або обмеження/позбавлення волі до трьох років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони теж шукають гешефтних дєньог….