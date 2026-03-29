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Новини Харчові отруєння
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У дитсадку на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей

вакцина,дифтерия,прививка,сыворотка,укол

У Сокалі на Львівщині сталося масове харчове отруєння дітей у дитячому садку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Упродовж 27–29 березня до місцевих лікарень госпіталізували десятьох вихованців закладу. У всіх дітей спостерігалися симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі та діарея. Стан пацієнтів оцінюють як середньої тяжкості.

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Розслідування та дії фахівців

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє, що всі хворі харчувалися в одному дошкільному закладі міста. Фахівці разом із Держпродспоживслужбою проводять епідеміологічне розслідування.

"Опитуються діти та їхні батьки, відбираються зразки харчових продуктів, води та змиви для лабораторного дослідження, а також обстежуються працівники закладу", — зазначили у центрі.

Джерело інфекції та способи передачі наразі встановлюються.

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Правові наслідки та профілактика

Поліція Львівської області розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням). За порушення винним загрожує штраф, арешт або обмеження/позбавлення волі до трьох років.

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Автор: 

дитячий садок (374) отруєння (938) Львівська область (2826) Шептицький район (11) Сокаль (1)
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Топ коментарі
+5
Людська недбалість і намагання заробити грошей, як і у тих зкацаплених істот, хто палить машини Захисників України та комутаційні шафи на залізниці України !!!
Вони теж шукають гешефтних дєньог….
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29.03.2026 23:10 Відповісти
+4
Не всі аналізи робляться миттєво. Бакпосів, наприклад, треба чекати днів 5, поки воно "виросте" і можна зрозуміти, що воно таке. Може бути сальмонельоз чи щось інше.
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29.03.2026 23:53 Відповісти
+3
кухня, привіт
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29.03.2026 23:42 Відповісти

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