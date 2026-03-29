У дитсадку на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей

У Сокалі на Львівщині сталося масове харчове отруєння дітей у дитячому садку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Упродовж 27–29 березня до місцевих лікарень госпіталізували десятьох вихованців закладу. У всіх дітей спостерігалися симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі та діарея. Стан пацієнтів оцінюють як середньої тяжкості.

Також читайте: Махінації з вугіллям на 2,2 млн грн: викрито посадовців шахти на Львівщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Розслідування та дії фахівців

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомляє, що всі хворі харчувалися в одному дошкільному закладі міста. Фахівці разом із Держпродспоживслужбою проводять епідеміологічне розслідування.

"Опитуються діти та їхні батьки, відбираються зразки харчових продуктів, води та змиви для лабораторного дослідження, а також обстежуються працівники закладу", — зазначили у центрі.

Джерело інфекції та способи передачі наразі встановлюються.

Також читайте: Завершено огляд Бернардинського монастиря у Львові після обстрілу РФ: вибито вітражі, зачепило дзвіницю та архів, житловий будинок - аварійний. ФОТОрепортаж

Правові наслідки та профілактика

Поліція Львівської області розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням). За порушення винним загрожує штраф, арешт або обмеження/позбавлення волі до трьох років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні запускають систему сповіщень про прогули у школах