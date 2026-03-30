Польша планирует построить электронный барьер на границе с Украиной
В Польше планируют построить современный электронный барьер вдоль границы с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.
Стоимость проекта оценивается примерно в 450 миллионов злотых. Барьер будет охватывать участок территории Надбужанского пограничного отряда.
Что предусматривает проект
Проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптических кабелей для передачи данных и силовых кабелей.
Также вдоль границы установят столбы, оснащенные камерами дневного и тепловизионного видения, которые обеспечат круглосуточное наблюдение.
Все данные из системы будут поступать в центр наблюдения в штабе подразделения, где их будут анализировать пограничники.
"Это решение позволит быстро реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы", — отмечает СМИ.
Финансирование и причины
Финансирование проекта должно осуществляться по программе ЕС SAFE, однако ее реализация в настоящее время заблокирована вето президента Кароля Навроцкого.
В настоящее время продолжаются консультации по поиску остальных необходимых средств.
Решение о создании электронного барьера было принято на фоне роста угроз из-за войны России против Украины.
Ожидается, что система не только затруднит незаконное пересечение границы, но и повысит эффективность выявления и реагирования на потенциальные инциденты, которые могут представлять угрозу государственной безопасности.
