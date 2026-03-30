Польша планирует построить электронный барьер на границе с Украиной

Украинско-польская граница

В Польше планируют построить современный электронный барьер вдоль границы с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет RMF24.

Стоимость проекта оценивается примерно в 450 миллионов злотых. Барьер будет охватывать участок территории Надбужанского пограничного отряда.

Что предусматривает проект

Проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптических кабелей для передачи данных и силовых кабелей.

Также вдоль границы установят столбы, оснащенные камерами дневного и тепловизионного видения, которые обеспечат круглосуточное наблюдение.

Все данные из системы будут поступать в центр наблюдения в штабе подразделения, где их будут анализировать пограничники.

"Это решение позволит быстро реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы", — отмечает СМИ.

Финансирование и причины

Финансирование проекта должно осуществляться по программе ЕС SAFE, однако ее реализация в настоящее время заблокирована вето президента Кароля Навроцкого.

В настоящее время продолжаются консультации по поиску остальных необходимых средств.

Решение о создании электронного барьера было принято на фоне роста угроз из-за войны России против Украины.

Ожидается, что система не только затруднит незаконное пересечение границы, но и повысит эффективность выявления и реагирования на потенциальные инциденты, которые могут представлять угрозу государственной безопасности.

вибрали зеленського мафіозі ,сидіть за колючим дротом !!! Боже , за шо ти так наказав Україну виборцями ?!!!...
30.03.2026 11:36 Ответить
Шо поробиш, пані, шаріков залишив своїх нащядків і в Україні.
30.03.2026 11:40 Ответить
Диваки. Загроза від Параші та Бульборейху і замість щілоного мінування кордону там вони паркан будуть будувати на кордоні з Україною.
30.03.2026 11:38 Ответить
Якби ви хоч раз були в Польщі і поспілкувались з місцевими, то усвідомили, що українці для них більша загроза, ніж москалі і бульбаші...
30.03.2026 11:48 Ответить
ляхам краще навчитись збивати шахеди для власної безпеки .
30.03.2026 11:44 Ответить
,, Циган знає , що кобилі треба ".
30.03.2026 11:46 Ответить
 
 