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Новини Посилення кордону Польщі
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Польща планує збудувати електронний бар’єр на кордоні з Україною

Українсько-польський кордон

У Польщі планують збудувати сучасний електронний бар’єр уздовж кордону з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише RMF24.

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Вартість проєкту оцінюють приблизно у 450 мільйонів злотих. Бар’єр охоплюватиме ділянку території Надбужанського прикордонного загону.

Що передбачає проєкт

Проєкт передбачає прокладення підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичних кабелів для передачі даних та силових кабелів.

Також уздовж кордону встановлять стовпи, оснащені камерами денного та тепловізійного бачення, які забезпечать цілодобове спостереження.

Усі дані із системи надходитимуть до центру спостереження в штабі підрозділу, де їх аналізуватимуть прикордонники.

"Це рішення дасть змогу швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину кордону та інші загрози", — зазначає медіа.

Читайте: Пункти пропуску на кордоні припиняли роботу на кілька годин через збій після обстрілів, – Митна служба (оновлено)

Фінансування і причини

Фінансування проєкту має здійснюватися за програмою ЄС SAFE, однак її реалізацію наразі заблоковано вето президента Кароля Навроцького.

Наразі тривають консультації щодо пошуку решти необхідних коштів.

Рішення про створення електронного бар’єра ухвалили на тлі зростання загроз через війну Росії проти України.

Очікується, що система не лише ускладнить незаконний перетин кордону, а й підвищить ефективність виявлення та реагування на потенційні інциденти, які можуть становити загрозу державній безпеці.

Також читайте: На кордоні з Угорщиною тимчасово закриють пункт пропуску "Косино – Барабаш"

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кордон (5028) Польща (9570) Україна (7623)
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Топ коментарі
+8
вибрали зеленського мафіозі ,сидіть за колючим дротом !!! Боже , за шо ти так наказав Україну виборцями ?!!!...
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30.03.2026 11:36 Відповісти
+8
Шо поробиш, пані, шаріков залишив своїх нащядків і в Україні.
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30.03.2026 11:40 Відповісти
+6
Якби ви хоч раз були в Польщі і поспілкувались з місцевими, то усвідомили, що українці для них більша загроза, ніж москалі і бульбаші...
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30.03.2026 11:48 Відповісти

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