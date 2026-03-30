Бои за Миньковку продолжаются, РФ инсценировала ее "захват", - 11-й армейский корпус

В Донецкой области продолжаются бои за Миньковку, в то время как часть Никифоровки находится в "серой зоне". РФ активно применяет беспилотники, артиллерию и РСЗО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" сообщил спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"За прошедшую неделю противник на Краматорском направлении не проводил столько активных штурмовых действий. Основные усилия сосредоточил на направлении населенных пунктов Федоровка, Никифоровка, а также пытается улучшить свои позиции в Миньковке. Ситуация характеризуется повышенным применением противником тактической авиации, враг постоянно наносит удары с применением КАБ по Краматорску, окрестностям, Славянску. Гражданское население страдает с увеличением светового дня", - сказал он.

Также российские военные не прекращают обстрелы населенных пунктов из РСЗО и ствольной артиллерии

"По Миньковке мы знаем по перехваченным сообщениям, что противник организовывал постановку захвата населенного пункта. Активные боевые действия за населенный пункт продолжаются. Говорить о захвате противником этого населенного пункта пока не уместно", - отметил представитель 11-го армейского корпуса.

Половина Никифоровки находится в "серой" зоне

Также военный подчеркнул, что половина населенного пункта Никифоровки находится в "серой" зоне – там происходят активные штурмовые действия противника:

"Есть позиции, которые переходят из рук в руки – то мы уничтожаем врага, то противник уничтожает наши позиции", – подчеркнул Запорожец.

